Компанія відмовилася від використання радара, залишивши комп’ютеру можливість орієнтуватися тільки по камерах.

Компанія Tesla офіційно оголосила про те, що нові електромобілі Model 3 і Model Y, які виробляються на заводі в Каліфорнії, більш не оснащуються переднім радаром. Відтепер автопілот орієнтується тільки по оптичних камерах, що призвело до тимчасових обмежень його функціональності.

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Так, активний круїз-контроль відтепер може працювати тільки на швидкостях до 120 кілометрів на годину, а мінімальна дистанція до автомобіля, що їде попереду була збільшена. Крім того, на нових автомобілях на момент доставки можуть бути відключені функції паркування у вузькому місці і система утримання в смузі.

У компанії запевняють, що ці погіршення функціоналу тимчасові і скоро автомобілі отримають оновлення, які повернуть автопілоту колишні функції та додадуть нові. Машини, які випускаються в Шанхаї, також позбудуться радарів, але в Tesla не уточнили, коли це станеться.

Рішення відмовитися від радарів можна пояснити тим, що наразі тільки людський мозок здатний правильно оцінювати дорожню ситуацію і повністю самостійно керувати автомобілем. При цьому ніяких радарів у людини немає, тільки його очі, які аналогічні камерам. Виходячи з цього ми можемо припустити, що і комп’ютеру для аналізу дорожньої ситуації нічого крім камер не потрібно.

Ілон Маск в черговий раз пообіцяв, що до кінця року автопілот Tesla досягне найвищого, п’ятого рівня автономності, тобто машини можна буде випускати на дороги зовсім без водіїв. При оцінці цієї обіцянки слід врахувати, що раніше повноцінний автопілот Маск обіцяв вже до 2017 року, але потім постійно переносив ці терміни.