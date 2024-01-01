Електромобілі дешевшають через суворі правила ЄС

Бренд Renault Dacia знизив у Франції ціну на свій електромобіль Spring на €2 тис. Отже, ціна Dacia Spring на французькому ринку стартує з €16,9 тис.

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Нова, дешевша Dacia Spring має менший двигун потужністю 33 кВт, але зберігає той самий запас ходу - 225 км. Цим кроком Dacia має на меті конкурувати з такими виробниками, як китайська Leapmotor, яка пропонує модель T03 за €14,9 після зниження ціни на €4 тис.

Volkswagen також знизив ціни, пропонуючи свій компактний електромобіль ID3 на ринках Франції та Німеччини за ціною менше €30 тис.

На такий крок європейські автовиробники пішли з метою збільшити відсоток електромобілів в своїх продажах та досягти більш суворих цілей ЄС на 2025 рік щодо викидів CO2.