Электромобили дешевеют из-за строгих правил ЕС

Бренд Renault Dacia снизил во Франции цену на свой электромобиль Spring на €2 тыс. Таким образом, цена Dacia Spring на французском рынке стартует с €16,9 тыс.

Читайте также: За 2024 год украинский рынок электромобилей вырос на 38%

Новая, более дешевая Dacia Spring имеет меньший двигатель мощностью 33 кВт, но сохраняет тот же запас хода - 225 км. Этим шагом Dacia имеет целью конкурировать с такими производителями, как китайская Leapmotor, которая предлагает модель T03 за €14,9 после снижения цены на €4 тыс.

Volkswagen также снизил цены, предлагая свой компактный электромобиль ID3 на рынках Франции и Германии по цене менее €30 тыс.

На такой шаг европейские автопроизводители пошли с целью увеличить процент электромобилей в своих продажах и достичь более строгих целей ЕС на 2025 год по выбросам CO2.