Ліквідність вживаних електричок значно гірша, ніж традиційних авто. Їх важче продати, а падіння ціни виявляється значно більшим, ніж у гібридів та авто з ДВС.

Продажі нових електромобілів зростають з року в рік, але місячні та квартальні тенденції часто змінюються, що викликає невизначеність щодо того, що насправді відбувається. У новому звіті компанії iSeeCars, яка займається закупівлею та дослідженнями автомобілів, підкреслюються ці коливання моделей продажів, особливо щодо вживаних електромобілів.

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Компанія iSeeCars стверджує, що проаналізувала понад 2,3 мільйона нових і вживаних автомобілів віком від 1 до 5 років, щоб зрозуміти ринок, і виявила «суттєву слабкість» попиту на електромобілі порівняно з гібридами та транспортними засобами на традиційному пальному. Найсуттєвіший із цих результатів: у жовтні 2023 року ціни на вживані електромобілі знизилися на 33,7 відсотка порівняно з жовтнем 2022 року. У жовтні минулого року середня ціна на вживані електромобілі становила 52 821 долар. Цього жовтня вона становила 34 994 долари.

У цьому контексті можна сказати, що минулого місяця загальні ціни на вживані автомобілі впали на 5,1 відсотка, а середні ціни на вживані гібридні автомобілі впали на 9,6 відсотка, що значно нижче, ніж падіння цін на вживані електромобілі на 33,7 відсотка. Електромобілі були на ринку майже в 1,5 рази довше порівняно з минулим роком. У жовтні 2023 року для продажу вживаного електромобіля в середньому знадобилося 52,4 дня, а для вживаного автомобіля — 49,2 дня. Це знаменує значну зміну порівняно з минулим роком, коли вживані електромобілі були на ринку в середньому 37,5 днів, що вказує на значне зниження попиту.

Багато чого сталося за останній час. Виробники, починаючи з Tesla, почали різке зниження цін. Навіть тоді ціни на електромобілі все ще вищі, ніж на аналогічні бензинові автомобілі. Ця невідповідність у поєднанні з постійними занепокоєннями щодо надійності зарядної інфраструктури, здається, викликала певну обережність клієнтів. «Усе, починаючи від економічних проблем і закінчуючи зростаючою конкуренцією серед електромобілів, сприяє їх тенденції до зниження [вживаних електромобілів]», — сказав Карл Брауер, виконавчий аналітик iSeeCars.

Але, мабуть, не потрібно бити тривогу. Вживані автомобілі, ціни на які найбільше падають, – це старі моделі, випущені багато років тому. До п’ятірки вживаних автомобілів із найбільшим падінням цін належать Nissan Leaf, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt EV, Tesla Model X і Model S. «Звичайним є падіння цін на старі моделі, коли ринок скорочується», — сказав Брауер. «Більшість моделей у цьому списку були представлені кілька років тому і потребують редизайну, щоб залишатися конкурентоспроможними».

Мало того, що редизайни тривають, але кілька нових і, очевидно, бюджетних електромобілів також знаходяться в стадії розробки. Оновлену Model 3 Highland вже випустили в Китаї та Європі, а незабаром очікується її вихід у США. Наступник Chevrolet Bolt EV на платформі Ultium також готовий — деякі звіти передбачають, що виробництво почнеться в 2025 році. Крім того, у вас є такі моделі, як Volvo EX30 і Chevrolet Equinox EV серед кількох інших, які потенційно можуть бути перспективними для масового виробництва.

Як показало дослідження, найдовше продаються вживані електромобілі, які не виробляються Tesla, зокрема Kia EV6, Ford F-150 Lightning, Polestar 2 і Volkswagen ID.4. Тим не менш, у жовтні 2023 року Rivian R1T був найшвидше продаваним вживаним електромобілем — він залишався на ринку 35,5 днів. Chevrolet Bolt EV і EUV, а також Tesla Model 3 і Model Y також були одними з найбільш швидко продаваних вживаних електромобілів.