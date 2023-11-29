Ліквідність є дуже важливим параметром при виборі вживаного авто. Якщо автомобіль швидко дешевшає з часом – є сенс звернути увагу на більш стабільні пропозиції.

Експерти проаналізували, як змінюються ціни на автомобілі на вторинному ринку в Україні через роки. Про це повідомили на сайті auto.ria.com.

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Перше місце за мінімальним щорічним знеціненням посідає Daewoo Lanos. На це впливає той факт, що модель давно знято з виробництва, тому рік випуску майже не відіграє ролі під час перепродажу.

Як видно з дослідження, найменше втрачають у вартості бюджетні та середньобюджетні моделі. З автомобілями бізнес-класу ситуація протилежна. Такі авто дешевшають значно швидше.