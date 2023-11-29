Ликвидность является очень важным параметром при выборе подержанного авто. Если автомобиль быстро дешевеет со временем - есть смысл обратить внимание на более стабильные предложения.

Эксперты проанализировали, как меняются цены на автомобили на вторичном рынке в Украине спустя годы. Об этом сообщили на сайте auto.ria.com.

Читайте также: На Львовщине сделали уникальный Lanos с салоном от Alfa Romeo GT: фото

Первое место по минимальному ежегодному обесцениванию занимает Daewoo Lanos. На это влияет тот факт, что модель давно снята с производства, поэтому год выпуска почти не играет роли при перепродаже.

Как видно из исследования, меньше всего теряют в стоимости бюджетные модели. С автомобилем бизнес-класса ситуация противоположная. Такие авто дешевеют значительно быстрее.