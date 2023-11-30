Ликвидность бывших в употреблении электричек значительно хуже, чем традиционных авто. Их труднее продать, а падение цены оказывается значительно большим, чем у гибридов и авто с ДВС.

Продажи новых электромобилей растут из года в год, но месячные и квартальные тенденции часто меняются, что вызывает неопределенность относительно того, что на самом деле происходит. В новом отчете компании iSeeCars, которая занимается исследованиями рынка автомобилей, подчеркиваются эти колебания, особенно в отношении подержанных электромобилей.

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Компания iSeeCars утверждает, что проанализировала более 2,3 миллиона новых и подержанных автомобилей в возрасте от 1 до 5 лет, чтобы понять рынок, и обнаружила "существенную слабость" спроса на электромобили по сравнению с гибридами и транспортными средствами на традиционном топливе. Самый существенный из этих результатов: в октябре 2023 года цены на подержанные электромобили снизились на 33,7 процента по сравнению с октябрем 2022 года. В октябре прошлого года средняя цена на подержанные электромобили составляла 52 821 доллар. В этом октябре она составляла 34 994 доллара.

В этом контексте можно сказать, что в прошлом месяце общие цены на подержанные автомобили упали на 5,1 процента, а средние цены на подержанные гибридные автомобили упали на 9,6 процента, что значительно ниже, чем падение цен на подержанные электромобили на 33,7 процента. Электромобили были на рынке почти в 1,5 раза дольше по сравнению с прошлым годом. В октябре 2023 года для продажи подержанного электромобиля в среднем понадобилось 52,4 дня, а для подержанного автомобиля - 49,2 дня. Это знаменует значительное изменение по сравнению с прошлым годом, когда подержанные электромобили были на рынке в среднем 37,5 дней, что указывает на значительное снижение спроса.

Многое произошло за последнее время. Производители, начиная с Tesla, начали резкое снижение цен. Даже тогда цены на электромобили все еще выше, чем на аналогичные бензиновые автомобили. Это несоответствие в сочетании с постоянными беспокойствами относительно надежности зарядной инфраструктуры, кажется, вызвала определенную осторожность клиентов. "Все, начиная от экономических проблем и заканчивая растущей конкуренцией среди электромобилей, способствует их тенденции к снижению [подержанных электромобилей]", - сказал Карл Брауэр, исполнительный аналитик iSeeCars.

Но, видимо, не нужно бить тревогу. Подержанные автомобили, цены на которые больше всего падают, – это старые модели, выпущенные много лет назад. В пятерку подержанных автомобилей с наибольшим падением цен относятся Nissan Leaf, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt EV, Tesla Model X и Model S. "Обычным является падение цен на старые модели, когда рынок сокращается", - сказал Брауэр. "Большинство моделей в этом списке были представлены несколько лет назад и нуждаются в редизайне, чтобы оставаться конкурентоспособными".

Мало того, что редизайны продолжаются, но несколько новых и, очевидно, бюджетных электромобилей также находятся в стадии разработки. Обновленную Model 3 Highland уже выпустили в Китае и Европе, а вскоре ожидается ее выход в США. Преемник Chevrolet Bolt EV на платформе Ultium также готов - некоторые отчеты предполагают, что производство начнется в 2025 году. Кроме того, у вас есть такие модели, как Volvo EX30 и Chevrolet Equinox EV среди нескольких других, которые потенциально могут быть перспективными для массового производства.

Как показало исследование, дольше всего продаются подержанные электромобили, которые не производятся Tesla, в частности Kia EV6, Ford F-150 Lightning, Polestar 2 и Volkswagen ID.4. Тем не менее, в октябре 2023 года Rivian R1T был самым быстро продаваемым подержанным электромобилем - он оставался на рынке 35,5 дней. Chevrolet Bolt EV и EUV, а также Tesla Model 3 и Model Y также были одними из самых быстро продаваемых подержанных электромобилей.