Електромобілі ламаються значно частіше традиційних авто

Фахівці проаналізували випадки поломок електромобілів, гібридів та машин з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). З’ясувалося, електромобілі та плагін-гібриди ламалися частіше за автомобілі з ДВЗ практично за кожним параметром, серед яких двигун, ходова частина, паливні вузли тощо.Про це пише avtomir.ua.

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Згідно з опитуванням, на 100 бензинових та дизельних машин було зафіксовано 180 випадків ремонту, а на 100 електромобілів – 266 випадків. Основною проблемою електромобілів стало програмне забезпечення. Майже всі проблеми були пов’язані з електронікою.

Експерт J.D. Power Френк Хенлі сказав, що критичних несправностей електромобілів і гібридів спостерігалося втричі більше, ніж у ДВЗ. При таких несправностях автомобіль не можна вирішити «на місці» – потрібне кваліфіковане втручання на профільній СТО.