Вживані електромобілі дешевшають значно швидше бензинових

Минулого року ціни на вживані електромобілі були в середньому на 25 відсотків вищими. Зараз вони впали на вісім відсотків.

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У США середня ціна угоди на вживаний автомобіль залишається значно вищою ніж до паніки навколо короновірусу, але не всі транспортні засоби зберігають свою вартість однаково. Згідно з новим дослідженням iSeeCars, розрив між автомобілями, що працюють на традиційному пальному, та електромобілями, що були в експлуатації, збільшується.

У травні різниця в середній ціні між вживаними електромобілями та автомобілями на бензині зросла до найбільшого розриву, що склав 8,5 відсотка — 2657 доларів США. Середня ціна вживаного електромобіля минулого місяця становила 28 767 доларів США, а середня ціна автомобіля на бензині – 31 424 доларів США.

Це значне падіння порівняно з минулим роком, коли в червні 2023 року значення вживаних електромобілів були на 25 відсотків вищими, або в середньому на 8000 доларів більше, ніж у аналогів з бензиновими двигунами. Середній EV коштував 40 783 долари, а автомобілі на бензині – 33 469 доларів. Згідно з даними iSeeCars, ціни на електромобілі постійно знижувалися до середини минулого року, стабілізувавшись в останні кілька місяців 2023 року, а потім знову прискорилися в лютому.

Середню ціну вживаного бензинового автомобіля не спіткала така доля. Вони трималися на рівні близько 31 000 доларів протягом приблизно року, змінившись не більше ніж на сім відсотків порівняно з минулим роком, і фактично зросли приблизно на 375 доларів з лютого по травень 2024 року.

Ця тенденція проявляється в різниці в ціні між Tesla Model 3 і BMW 3 Series. У червні минулого року вживана модель 3 коштувала на 2 635 доларів більше, ніж вживана 3-я серія. Через одинадцять місяців ціна на Tesla стала на 4 806 доларів нижче, ніж на BMW. У дослідженні також зазначено, що електромобілі є першою сімкою вживаних автомобілів, ціни на які найбільше впали за останній рік.

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Навколо електричних транспортних засобів зараз багато загрози. Продажі сповільнюються, ціни падають, а конкуренція продовжує загострюватися в усьому світі, оскільки автовиробники намагаються перетворити технологію на прибуткові продукти, які потрібні людям.

Низька вартість перепродажу може зашкодити прийняттю електромобілів, оскільки споживачі продовжують дивитися, чи відповідають ці автомобілі їхньому стилю життя. Автомобіль часто є другою за величиною покупкою людини в житті, після нерухомості. Більшість не бажають ризикувати з покупкою EV, який може бути недоцільним.

Дослідження iSeeCars проаналізувало понад 2,2 мільйона вживаних автомобілів віком від одного до п’яти років, проданих у травні 2023 та травні 2024 років.