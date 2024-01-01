Які китайські електромобілі обирають українці: статистика

Volkswagen iD.4 китайського виробництва лишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні
Посилання скопійовано!
13 травня, 12:52
0
0 хв
Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Попит на електромобілі в Україні зріс удвічі
Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року. З цієї кількості: нових – 845 од. (+66%); вживаних – 317 од. (+17%) од. Загалом автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 - 141 од.;
- Honda M-NV - 72 од.;
- Nissan Ariya - 68 од.;
- BYD Song Plus - 52 од.;
- Chery Tiggo 4 Pro - 47 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 68 од.;
- Nissan Ariya - 42 од.;
- Toyota BZ4X - 19 од.;
- Honda M-NV - 17 од.;
- Honda eNS1 - 15 од.