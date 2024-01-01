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Які китайські електромобілі обирають українці: статистика

Частка китайських автомобілів у структурі продажів невпинно зростає. У квітні авто з піднебесної зайняли 15% українського ринку.
Найпопулярніші китайські електромобілі: рейтинг - Auto24

Volkswagen iD.4 китайського виробництва лишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні

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Євген Гудущан
logo13 травня, 12:52
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Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

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Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року. З цієї кількості: нових – 845 од. (+66%); вживаних – 317 од. (+17%) од. Загалом автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. Volkswagen ID.4 - 141 од.;
  2. Honda M-NV - 72 од.;
  3. Nissan Ariya - 68 од.;
  4. BYD Song Plus - 52 од.;
  5. Chery Tiggo 4 Pro - 47 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Volkswagen ID.4 - 68 од.;
  2. Nissan Ariya - 42 од.;
  3. Toyota BZ4X - 19 од.;
  4. Honda M-NV - 17 од.;
  5. Honda eNS1 - 15 од.
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