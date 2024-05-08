Частка вживаних електричок зросла. Найпопулярнішим лишається Nissan Leaf.

За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Відносно торішнього квітня попит на електромобілі зріс удвічі.

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Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023р. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4141 шт. (нових – 707 шт., уживаних – 3434 шт.). Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто. Також було зареєстровано один новий електробус.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen iD.4 - 141 од.; Honda M-NV - 72 од.; Nissan Ariya - 68 од.; BYD Song Plus - 49 од.; MG 4 - 39 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: