Доля подержанных электричек выросла. Самым популярным остается Nissan Leaf.

За прошлый месяц автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Относительно прошлогоднего апреля спрос на электромобили вырос вдвое.

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Доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023г. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4141 шт. (новых – 707 шт., подержанных – 3434 шт.). Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 авто. Также был зарегистрирован один новый электробус.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen iD.4 - 141 ед.; Honda M-NV - 72 ед.; Nissan Ariya - 68 ед.; BYD Song Plus - 49 ед.; MG 4 - 39 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: