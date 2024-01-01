Какие китайские электромобили выбирают украинцы: статистика

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

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Это в полтора раза больше, по сравнению с апрелем 2023 года. Из этого количества: новых – 845 ед. (+66%); подержанных – 317 ед. (+17%) ед. В общем автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.4 - 141 ед.; Honda M-NV - 72 ед.; Nissan Ariya - 68 ед.; BYD Song Plus - 52 ед.; Chery Tiggo 4 Pro - 47 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: