Какие китайские электромобили выбирают украинцы: статистика

Volkswagen iD.4 китайского производства остается самым популярным новым электромобилем в Украине
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13 мая, 12:52
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.
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Это в полтора раза больше, по сравнению с апрелем 2023 года. Из этого количества: новых – 845 ед. (+66%); подержанных – 317 ед. (+17%) ед. В общем автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 77%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen ID.4 - 141 ед.;
- Honda M-NV - 72 ед.;
- Nissan Ariya - 68 ед.;
- BYD Song Plus - 52 ед.;
- Chery Tiggo 4 Pro - 47 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 - 68 ед.;
- Nissan Ariya - 42 ед.;
- Toyota BZ4X - 19 ед.;
- Honda M-NV - 17 ед.;
- Honda eNS1 - 15 ед.