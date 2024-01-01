Подержанные электромобили дешевеют значительно быстрее бензиновых

В прошлом году цены на подержанные электромобили были в среднем на 25 процентов выше. Сейчас они упали на восемь процентов.

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В США средняя цена сделки на подержанный автомобиль остается значительно выше чем до паники вокруг короновируса, но не все транспортные средства сохраняют свою стоимость одинаково. Согласно новому исследованию iSeeCars, разрыв между автомобилями, работающих на традиционном топливе, и электромобилями, бывших в эксплуатации, увеличивается.

В мае разница в средней цене между подержанными электромобилями и автомобилями на бензине выросла до наибольшего разрыва, что составил 8,5 процента - 2657 долларов США. Средняя цена подержанного электромобиля в прошлом месяце составила 28 767 долларов США, а средняя цена автомобиля на бензине – 31 424 долларов США.

Это значительное падение по сравнению с прошлым годом, когда в июне 2023 года значения подержанных электромобилей были на 25 процентов выше, или в среднем на 8000 долларов больше, чем у аналогов с бензиновыми двигателями. Средний EV стоил 40 783 доллара, а автомобили на бензине – 33 469 долларов. Согласно данным iSeeCars, цены на электромобили постоянно снижались до середины прошлого года, стабилизировавшись в последние несколько месяцев 2023 года, а затем снова ускорились в феврале.

Среднюю цену подержанного бензинового автомобиля не постигла такая участь. Они держались на уровне около 31 000 долларов в течение примерно года, изменившись не более чем на семь процентов по сравнению с прошлым годом, и фактически выросли примерно на 375 долларов с февраля по май 2024 года.

Эта тенденция проявляется в разнице в цене между Tesla Model 3 и BMW 3 Series. В июне прошлого года подержанная модель 3 стоила на 2 635 долларов больше, чем подержанная 3-я серия. Спустя одиннадцать месяцев цена на Tesla стала на 4 806 долларов ниже, чем на BMW. В исследовании также указано, что электромобили являются первой семеркой подержанных автомобилей, цены на которые больше всего упали за последний год.

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Вокруг электрических транспортных средств сейчас много угрозы. Продажи замедляются, цены падают, а конкуренция продолжает обостряться во всем мире, поскольку автопроизводители пытаются превратить технологию в прибыльные продукты, которые нужны людям.

Низкая стоимость перепродажи может повредить принятию электромобилей, поскольку потребители продолжают смотреть, соответствуют ли эти автомобили их стилю жизни. Автомобиль часто является второй по величине покупкой человека в жизни, после недвижимости. Большинство не желают рисковать с покупкой EV, который может быть нецелесообразным.

Исследование iSeeCars проанализировало более 2,2 миллиона подержанных автомобилей в возрасте от одного до пяти лет, проданных в мае 2023 и мае 2024 годов.