Электромобили оказались более опасными для пешеходов, чем обычные авто

Как сообщает The Guardian, особенно значительной эта проблема оказалась для крупных городов и городков, ведь электромобили значительно тише и в некоторых случаях пешеходы просто их не замечают.

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"Электромобили представляют опасность для пешеходов, ведь гораздо тише, чем старые автомобили, а пешеходы научились ориентироваться на дорогах, прислушиваясь к движению. Именно поэтому, водителям этих транспортных средств нужно быть особенно внимательными", — сказал Фил Эдвардс, первый автор исследования и профессор эпидемиологии и статистики в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Точной причины, почему автомобили с нулевым уровнем выбросов чаще сбивают пешеходов пока нет, но ученые также связывают это с возрастом их владельцев. Довольно часто, молодые водители, которые имеют малый опыт управления автомобилем являются владельцами электрических или гибридных авто.

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Кроме этого, электромобили имеют быстрое ускорение и обычно гораздо тяжелее, из-за чего, некоторые из них имеют более длинный тормозной путь, по сравнению с автомобилями с ДВС. Именно поэтому, вероятно, они чаще попадают в аварии.

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