Електромобілі виявились більш небезпечними для пішоходів, ніж звичайні авто

Як повідомляє The Guardian, особливо значною ця проблема виявилась для великих міст та містечок, адже електромобілі є значно тихішими й в деяких випадках пішоходи просто їх не помічають.

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«Електромобілі становлять небезпеку для пішоходів, адже набагато тихіші, ніж старі автомобілі, а пішоходи навчилися орієнтуватися на дорогах, прислухаючись до руху. Саме тому, водіям цих транспортних засобів потрібно бути особливо уважними», — сказав Філ Едвардс, перший автор дослідження та професор епідеміології та статистики в Лондонській школі гігієни та тропічної медицини.

Точної причини, чому автомобілі з нульовим рівнем викидів частіше збивають пішоходів наразі немає, але науковці також пов’язують це з віком їх власників. Досить часто, молоді водії, які мають малий досвід керування автівкою є власниками електричних чи гібридних авто.

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Окрім цього, електромобілі мають швидке прискорення та зазвичай набагато важчі, через що, деякі з них мають довший гальмівний шлях, порівняно з автомобілями з ДВЗ. Саме тому, ймовірно, вони частіше потрапляють в аварії.

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