Электромобили ломаются значительно чаще традиционных авто

Специалисты проанализировали случаи поломок электромобилей, гибридов и машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Выяснилось, электромобили и плагин-гибриды ломались чаще автомобилей с ДВС практически по каждому параметру, среди которых двигатель, ходовая часть, топливные узлы и т.д. Об этом пишет avtomir.ua.

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Согласно опросу, на 100 бензиновых и дизельных машин было зафиксировано 180 случаев ремонта, а на 100 электромобилей – 266 случаев. Основной проблемой электромобилей стало программное обеспечение. Почти все проблемы были связаны с электроникой.

Эксперт J.D. Power Фрэнк Хенли сказал, что критических неисправностей электромобилей и гибридов наблюдалось втрое больше, чем у ДВС. При таких неисправностях автомобиль нельзя решить "на месте" – требуется квалифицированное вмешательство на профильной СТО.