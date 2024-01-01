Електромобілі лідирують у продажах серед "свіжого" імпорту

Tesla Model Y
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У минулому місяці українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Нагадаємо, що впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.
Далі йдуть:
- бензинові авто– 34%;
- дизельні – 11%;
- гібридні – 8%;
- авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 299 од.;
- Tesla Model 3 - 214 од.;
- Hyundai Kona - 187 од.;
- KIA Niro - 166 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 156 од.;
- Volkswagen Tiguan - 141 од.;
- Nissan Leaf - 123 од.;
- Nissan Rogue - 122 од.;
- Mazda CX5 - 118 од.;
- Audi Q5 - 89 од.