Електромобілі лідирують у продажах серед "свіжого" імпорту

У минулому місяці українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: ЄС запровадив 45% мита на китайські електромобілі

Нагадаємо, що впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть:

бензинові авто– 34%;

дизельні – 11%;

гібридні – 8%;

авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: