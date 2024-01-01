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Електромобілі лідирують у продажах серед "свіжого" імпорту

Лідерство в імпорті відносно «свіжих» вживаних авто віком до 5 років утримується за електричками.
Електромобілі утримують лідерство серед «свіжого» імпорту

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo22 листопада, 12:51
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У минулому місяці українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть:

  • бензинові авто– 34%;
  • дизельні – 11%;
  • гібридні – 8%;
  • авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 299 од.;
  2. Tesla Model 3 - 214 од.;
  3. Hyundai Kona - 187 од.;
  4. KIA Niro - 166 од.;
  5. Audi E-Tron Sportback - 156 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 141 од.;
  7. Nissan Leaf - 123 од.;
  8. Nissan Rogue - 122 од.;
  9. Mazda CX5 - 118 од.;
  10. Audi Q5 - 89 од.
#Новини #Автобізнес