Электромобили лидируют в продажах среди "свежего" импорта

Tesla Model Y
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В прошлом месяце украинцы приобрели 4,7 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что в течение октября свою первую регистрацию в Украине прошли более 16,3 тыс. легковых авто с пробегом. Итак, авто в возрасте до 5 лет составляли 29% от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 44%.
Далее следуют:
- бензиновые авто– 34%;
- дизельные – 11%;
- гибридные – 8%;
- авто с ГБО – 3%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 299 ед.;
- Tesla Model 3 - 214 ед.;
- Hyundai Kona - 187 ед.;
- KIA Niro - 166 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 156 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 141 ед.;
- Nissan Leaf - 123 ед.;
- Nissan Rogue - 122 ед.;
- Mazda CX5 - 118 ед.;
- Audi Q5 - 89 ед.