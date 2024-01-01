Электромобили лидируют в продажах среди "свежего" импорта

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,7 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение октября свою первую регистрацию в Украине прошли более 16,3 тыс. легковых авто с пробегом. Итак, авто в возрасте до 5 лет составляли 29% от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 44%.

Далее следуют:

бензиновые авто– 34%;

дизельные – 11%;

гибридные – 8%;

авто с ГБО – 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: