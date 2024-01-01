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Электромобили лидируют в продажах среди "свежего" импорта

Лидерство в импорте относительно "свежих" подержанных авто возрастом до 5 лет удерживается за электричками.
Электромобили удерживают лидерство среди "свежего" импорта

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo22 ноября, 12:51
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В прошлом месяце украинцы приобрели 4,7 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение октября свою первую регистрацию в Украине прошли более 16,3 тыс. легковых авто с пробегом. Итак, авто в возрасте до 5 лет составляли 29% от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 44%.

Далее следуют:

  • бензиновые авто– 34%;
  • дизельные – 11%;
  • гибридные – 8%;
  • авто с ГБО – 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 299 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 214 ед.;
  3. Hyundai Kona - 187 ед.;
  4. KIA Niro - 166 ед.;
  5. Audi E-Tron Sportback - 156 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 141 ед.;
  7. Nissan Leaf - 123 ед.;
  8. Nissan Rogue - 122 ед.;
  9. Mazda CX5 - 118 ед.;
  10. Audi Q5 - 89 ед.
#Aвтобизнес #Новости