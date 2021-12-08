Електромобілі вдвічі частіше ушкоджують колеса і в них частіше лопаються шини. Про це сказано в дослідженні британської компанії з надання допомоги на дорогах, згідно з яким власники електромобілів частіше користуватимуться послугами з ремонту коліс та шин, ніж власники автомобілів із традиційними двигунами.

Дослідження, проведене ліверпульською агенцією ThisIsMoney, показало, що близько 36% від загальної кількості звернень за допомогою на дорогах у 2018-2021 роках були від водіїв електромобілів, у яких були спущені шини або пошкоджені колеса, через що вони не могли продовжувати рух. Для порівняння, у бензинових та дизельних автомобілів результат у сумі становить 16%.

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Компанія вважає, що різниця між електромобілями та авто з двигуном внутрішнього згоряння багато в чому обумовлена вагою. Адже важкий акумулятор на борту обтяжує машину, а різниця у вазі із такою машиною на бензині може досягати 50%.

Надмірна вага, пов'язане з цим навантаження на колеса і, як наслідок, підвищений ризик виходу з ладу шини або колеса, – не єдина причина більш частих звернень до служби допомоги на дорогах, йдеться у повідомленні компанії. Багато виробників електромобілів не оснащують їх запасним колесом, і в цих випадках водії не можуть вирішити проблему самостійно і змушені звертатися за допомогою.

Крім того, інструкції з експлуатації електромобілів суворо забороняють їх буксирування, щоб уникнути ризику перегріву та займання. Виробники шин ще працюють над вирішенням цієї проблеми, а деякі вже пропонують довговічніші продукти для електромобілів. Continental, наприклад, має серію HL (Heavy Load, High load), спеціально призначену для електромобілів.