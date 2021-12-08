Электромобили вдвое чаще повреждают колеса и у них чаще лопаются шины. Об этом говорится в исследовании британской компании по оказанию помощи на дорогах, согласно которому владельцы электромобилей будут чаще пользоваться услугами по ремонту колес и шин, чем владельцы автомобилей с традиционными двигателями.

Исследование, проведенное ливерпульским агентством ThisIsMoney, показало, что около 36% от общего количества обращений за помощью на дорогах в 2018-2021 годах были от водителей электромобилей, у которых были спущены шины или повреждены колеса, из-за чего они не могли продолжать движение. Для сравнения, у бензиновых и дизельных автомобилей результат в сумме составляет 16%.

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Компания считает, что разница между электромобилями и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания во многом обусловлена ​​весом. Ведь тяжелый аккумулятор на борту утяжеляет машину, а разница в весе с такой машиной на бензине может достигать 50%.

Избыточный вес, связанная с этим нагрузка на колеса и, как следствие, повышенный риск выхода из строя шины или колеса – не единственная причина более частых обращений в службу помощи на дорогах, говорится в сообщении компании. Многие изготовители электромобилей не оснащают их запасным колесом, и в этих случаях водители не могут решить проблему самостоятельно и вынуждены обращаться за помощью.

Кроме того, инструкции по эксплуатации электромобилей строго запрещают их буксировку во избежание риска перегрева и возгорания. Производители шин еще работают над решением этой проблемы, а некоторые уже предлагают более долговечные продукты для электромобилей. Continental, например, имеет серию HL (Heavy Load, High Load), специально предназначенную для электромобилей.