Електромобілі мають як ряд переваг, так і недоліків перед автомобілями з традиційним приводом. До недоліків, відносяться, зокрема, обмежений запас ходу, тривала "заправка" і... дорожчий ремонт у випадку ДТП або поломки.

Так, німецька фінансово-аналітична компанія Allianz провела дослідження (шляхом аналізу даних за полісами на 2018-2020 рр.) І встановила, що страхові виплати за КАСКО на електромобілі в середньому на 10% більше, ніж на традиційні авто. При цьому ремонт пошкоджених в ДТП "електричок" за фактом обходиться дорожче в середньому на 30%.

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Гібриди для страхових виявилися ще більш "накладними". Витрати за такими машинами виявилися вище 50%.

Причина такого дорогого ремонту криється в першу чергу, в батареї. У випадку з "зеленими" автомобілями – це другий за рахунком найдорожчий елемент після кузова (ціни на нові батареї можуть доходити до 20 000 євро). І якщо в електромобілів вони часто знаходяться в підлозі й хоча б якось захищені, то у гібридів – встановлені ззаду і вкрай вразливі при зіткненні.

При цьому треба розуміти, що навіть легке ДТП може обернутись ремонтом або навіть заміною акумулятора. А деякі виробники пропонують установку нової АКБ навіть якщо сам елемент живлення залишився цілий, але спрацювали подушки безпеки (оскільки є ризик так званих прихованих ушкоджень).

Нарешті, ще один "бич" електромобілів - проводка. Кабелі часто стають об'єктом уваги щурів і мишей – гризуни їх використовують як їжу. У деяких електромобілів передбачений захист на цей рахунок, але якщо тварини все ж добираються до проводів, ремонт машини може обійтися в копійку. В середньому комплект кабелів для електромобілів коштує близько 7 000 євро.