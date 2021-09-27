Электромобили имеют как ряд преимуществ, так и недостатков перед автомобилями с традиционным приводом. К недостаткам относятся, в частности, ограниченный запас хода, длительная "заправка" и... более дорогой ремонт в случае ДТП или поломки.

Так, немецкая финансово-аналитическая компания Allianz провела исследование (путем анализа данных по полисам на 2018-2020 гг.) И установила, что страховые выплаты по КАСКО на электромобили в среднем на 10% больше, чем на традиционные авто. При этом ремонт поврежденных в ДТП "электричек" по факту обходится дороже в среднем на 30%.

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Гибриды, впрочем, для страховых оказались еще более "накладными". Расходы по таким машинам оказались выше 50%.

Причина такого дорогостоящего ремонта кроется в первую очередь в батарее. В случае с "зелеными" автомобилями – это второй по счету самый дорогой элемент после кузова (цены на новые батареи могут доходить до 20 тысяч евро). И если у электромобилей они часто находятся в полу и хоть как-то защищены, то у гибридов – установлены сзади и крайне уязвимы при столкновении.

При этом надо понимать, что даже легкое ДТП может обернуться ремонтом или даже заменой аккумулятора. А некоторые производители предлагают установку новой АКБ даже если сам аккумулятор остался цел, но сработали подушки безопасности (так как есть риск так называемых скрытых повреждений).

Наконец, еще один "бич" электромобилей – проводка. Кабели часто становятся объектом внимания крыс и мышей – грызуны их используют в качестве пищи. У некоторых электромобилей предусмотрена защита на этот счет, но если животные все же добираются до проводов, ремонт машины может обойтись в копеечку. В среднем комплект кабелей для электромобилей стоит около 7 000 евро.