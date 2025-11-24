Електромобілі зайняли 57 відсотків ринку "свіжих" авто

За даними Укравтопрому, у жовтні українці придбали 9,6 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, які були ввезені з-за кордону. Загалом протягом місяця український автопарк поповнили 26,1 тисячі легковиків з пробігом, тож частка відносно «свіжих» авто до п’яти років становила 37 відсотків.

Структура імпортованих авто цього сегменту демонструє суттєвий зсув у бік електрифікації. Частка електромобілів досягла 57 відсотків, що робить їх головним драйвером попиту серед відносно молодих вживаних авто.

Далі за популярністю розташувалися інші типи силових установок:

бензинові автомобілі – 29 відсотків

гібриди – 9 відсотків

дизельні авто – 4 відсотки

автомобілі, переобладнані під ГБО – 1 відсоток

Лідери серед найпопулярніших моделей

У жовтні українці найчастіше купували такі імпортовані вживані авто віком до п’яти років:

Tesla Model Y – 942 авто Tesla Model 3 – 602 авто Kia Niro – 438 авто Nissan Rogue – 290 авто Hyundai Kona – 280 авто Mazda CX-5 – 241 авто Volkswagen Tiguan – 227 авто Audi E-Tron Sportback – 185 авто Hyundai Ioniq 5 – 183 авто Chevrolet Bolt – 182 авто

Аналітика ринку

Домінування електромобілів у цьому сегменті пояснюється одразу кількома чинниками. По-перше, український ринок активно орієнтується на моделі, що швидко знецінюються на первинних ринках США та Європи, завдяки чому імпорт стає фінансово привабливим. По-друге, збільшення кількості зарядної інфраструктури в Україні робить експлуатацію електромобілів практичнішою. Крім того, високий попит на моделі Tesla свідчить про зростання інтересу до технологічних авто з передовими системами безпеки та автономності. І найважливіший чинник – зростання податкового навантаження з початку наступного року. Українські дилери хочуть встигнути зробити запаси.