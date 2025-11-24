Укр
Ру

Електромобілі зайняли 57 відсотків ринку "свіжих" авто

Названо найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років. Електричні моделі зайняли левову частку цього ринку.
Електромобілі зайняли майже 60 відсотків ринку "свіжих" авто - Auto24
Євген Гудущан
logo24 листопада, 13:30
logo0
logo0 хв

За даними Укравтопрому, у жовтні українці придбали 9,6 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, які були ввезені з-за кордону. Загалом протягом місяця український автопарк поповнили 26,1 тисячі легковиків з пробігом, тож частка відносно «свіжих» авто до п’яти років становила 37 відсотків.

Читайте також: Два "свіжих" авто зі США митники не пропустили в Україну: які причини

Структура імпортованих авто цього сегменту демонструє суттєвий зсув у бік електрифікації. Частка електромобілів досягла 57 відсотків, що робить їх головним драйвером попиту серед відносно молодих вживаних авто.

Далі за популярністю розташувалися інші типи силових установок:

  • бензинові автомобілі – 29 відсотків
  • гібриди – 9 відсотків
  • дизельні авто – 4 відсотки
  • автомобілі, переобладнані під ГБО – 1 відсоток

Лідери серед найпопулярніших моделей

У жовтні українці найчастіше купували такі імпортовані вживані авто віком до п’яти років:

  1. Tesla Model Y – 942 авто
  2. Tesla Model 3 – 602 авто
  3. Kia Niro – 438 авто
  4. Nissan Rogue – 290 авто
  5. Hyundai Kona – 280 авто
  6. Mazda CX-5 – 241 авто
  7. Volkswagen Tiguan – 227 авто
  8. Audi E-Tron Sportback – 185 авто
  9. Hyundai Ioniq 5 – 183 авто
  10. Chevrolet Bolt – 182 авто

Аналітика ринку

Домінування електромобілів у цьому сегменті пояснюється одразу кількома чинниками. По-перше, український ринок активно орієнтується на моделі, що швидко знецінюються на первинних ринках США та Європи, завдяки чому імпорт стає фінансово привабливим. По-друге, збільшення кількості зарядної інфраструктури в Україні робить експлуатацію електромобілів практичнішою. Крім того, високий попит на моделі Tesla свідчить про зростання інтересу до технологічних авто з передовими системами безпеки та автономності. І найважливіший чинник – зростання податкового навантаження з початку наступного року. Українські дилери хочуть встигнути зробити запаси.

#Електромобіль #Реєстрація авто #Автобізнес #Новини