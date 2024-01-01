Два "свіжих" авто зі США митники не пропустили в Україну: які причини

На міжнародному автомобільно пункті пропуску "Грушів - Будомеж" митники затримали і вилучили два позашляховики білого кольору – NIssan Roque (2021 р.) та Audi Q5 (2018 р.).

За документами, поданими 55-річним водієм, відправниками товару були дві американські компанії, отримувачем – благодійний фонд на Полтавщині. Під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили два рахунки-фактури, які підтверджували, що авто переміщалися в Україну згідно з зовнішньоекономічним контрактом між фірмою зі США (продавець) та українським торговельним підприємством (покупець).

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Однак водій, яким був безпосередньо керівник полтавського благодійного фонду, надав митникам зовсім інше письмове пояснення. За його словами, українське підприємство, яке фігурує у документах, придбало і подарувало два легковики білого кольору його організації для подальшої передачі ЗСУ.

Nissan Rogue приїхав зі США. Фото: Львівська митниця

Для перевірки законності ввезення транспортних засобів Львівська митниця звернулася до підприємства, що знаходиться у Львові. Але фірма, яка займається торгівлею автомобілями, спростувала факт придбання вищезгаданих кросоверів. Також компанія заперечила будь-які зв'язки з Благодійним фондом, заявивши, що "ми не знайомі з його керівником і не збиралися дарувати жодних авто для передачі військовим".

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Відтак, митники отримали підстави вважати, що “громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю: з поданням митному органу документів, які містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів, їх вартості й характеру вантажу”.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ. Автомобілі, загальною вартістю понад 900 тис. гривень, тимчасово вилучено, до розгляду справи у суді.

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Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів.

Також скеровано повідомлення до правоохоронних органів за ознаками злочин

Фото: Львівська митниця