Два "свежих" авто из США таможенники не пропустили в Украину

На международном автомобильно пункте пропуска “Грушев - Будомеж” таможенники задержали и изъяли два внедорожника белого цвета – NIssan Roque (2021 г.) и Audi Q5 (2018 г.).

По документам, поданным 55-летним водителем, отправителями товара были две американские компании, получателем – благотворительный фонд на Полтавщине. Во время осмотра транспортного средства работники таможни обнаружили два счета-фактуры, которые подтверждали, что авто перемещались в Украину согласно внешнеэкономическому контракту между фирмой из США (продавец) и украинским торговым предприятием (покупатель).

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Однако водитель, которым был непосредственно руководитель полтавского благотворительного фонда, предоставил таможенникам совсем другое письменное объяснение. По его словам, украинское предприятие, которое фигурирует в документах, приобрело и подарило две легковушки белого цвета его организации для дальнейшей передачи ВСУ.

Nissan Rogue приехал из США. Фото: Львовская таможня

Для проверки законности ввоза транспортных средств Львовская таможня обратилась к предприятию, что находится во Львове. Но фирма, которая занимается торговлей автомобилями, опровергла факт приобретения вышеупомянутых кроссоверов. Также компания отрицает любые связи с Благотворительным фондом, заявив, что "мы не знакомы с его руководителем и не собирались дарить никаких авто для передачи военным".

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Поэтому, таможенники получили основания считать, что “гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля: с представлением таможенному органу документов, содержащих ложные сведения относительно отправителя, получателя товаров, их стоимости и характера груза”.

По данному факту работники таможни составили админпротокол, в соответствии с ч.1 ст. 483 ТКУ. Автомобили, общей стоимостью более 900 тыс. гривен, временно изъяты, до рассмотрения дела в суде.

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Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 50 до 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией товаров.

Также направлено сообщение в правоохранительные органы по признакам преступления

Фото: Львовская таможня