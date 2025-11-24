Электромобили заняли 57 процентов рынка "свежих" авто

По данным Укравтопрома, в октябре украинцы приобрели 9,6 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, которые были ввезены из-за рубежа. Всего в течение месяца украинский автопарк пополнили 26,1 тысячи легковушек с пробегом, поэтому доля относительно "свежих" авто до пяти лет составила 37 процентов.

Структура импортируемых авто этого сегмента демонстрирует существенный сдвиг в сторону электрификации. Доля электромобилей достигла 57 процентов, что делает их главным драйвером спроса среди относительно молодых подержанных авто.

Далее по популярности расположились другие типы силовых установок:

бензиновые автомобили – 29 процентов

гибриды – 9 процентов

дизельные авто – 4 процента

автомобили, переоборудованные под ГБО – 1 процент

Лидеры среди самых популярных моделей

В октябре украинцы чаще всего покупали такие импортированные подержанные авто в возрасте до пяти лет:

Tesla Model Y – 942 авто Tesla Model 3 – 602 авто Kia Niro – 438 авто Nissan Rogue – 290 авто Hyundai Kona – 280 авто Mazda CX-5 – 241 авто Volkswagen Tiguan – 227 авто Audi E-Tron Sportback – 185 авто Hyundai Ioniq 5 – 183 авто Chevrolet Bolt – 182 авто

Аналитика рынка

Доминирование электромобилей в этом сегменте объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, украинский рынок активно ориентируется на модели, быстро обесцениваются на первичных рынках США и Европы, благодаря чему импорт становится финансово привлекательным. Во-вторых, увеличение количества зарядной инфраструктуры в Украине делает эксплуатацию электромобилей более практичной. Кроме того, высокий спрос на модели Tesla свидетельствует о росте интереса к технологичным авто с передовыми системами безопасности и автономности. И самый важный фактор – рост налоговой нагрузки с начала следующего года. Украинские дилеры хотят успеть сделать запасы.