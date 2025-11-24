Укр
Электромобили заняли 57 процентов рынка "свежих" авто

Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет. Электрические модели заняли львиную долю этого рынка.
Евгений Гудущан
logo24 ноября, 13:30
По данным Укравтопрома, в октябре украинцы приобрели 9,6 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, которые были ввезены из-за рубежа. Всего в течение месяца украинский автопарк пополнили 26,1 тысячи легковушек с пробегом, поэтому доля относительно "свежих" авто до пяти лет составила 37 процентов.

Структура импортируемых авто этого сегмента демонстрирует существенный сдвиг в сторону электрификации. Доля электромобилей достигла 57 процентов, что делает их главным драйвером спроса среди относительно молодых подержанных авто.

Далее по популярности расположились другие типы силовых установок:

  • бензиновые автомобили – 29 процентов
  • гибриды – 9 процентов
  • дизельные авто – 4 процента
  • автомобили, переоборудованные под ГБО – 1 процент

Лидеры среди самых популярных моделей

В октябре украинцы чаще всего покупали такие импортированные подержанные авто в возрасте до пяти лет:

  1. Tesla Model Y – 942 авто
  2. Tesla Model 3 – 602 авто
  3. Kia Niro – 438 авто
  4. Nissan Rogue – 290 авто
  5. Hyundai Kona – 280 авто
  6. Mazda CX-5 – 241 авто
  7. Volkswagen Tiguan – 227 авто
  8. Audi E-Tron Sportback – 185 авто
  9. Hyundai Ioniq 5 – 183 авто
  10. Chevrolet Bolt – 182 авто

Аналитика рынка

Доминирование электромобилей в этом сегменте объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, украинский рынок активно ориентируется на модели, быстро обесцениваются на первичных рынках США и Европы, благодаря чему импорт становится финансово привлекательным. Во-вторых, увеличение количества зарядной инфраструктуры в Украине делает эксплуатацию электромобилей более практичной. Кроме того, высокий спрос на модели Tesla свидетельствует о росте интереса к технологичным авто с передовыми системами безопасности и автономности. И самый важный фактор – рост налоговой нагрузки с начала следующего года. Украинские дилеры хотят успеть сделать запасы.

