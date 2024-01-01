Електромобілі заживили місто під час блекауту

Старший науковий співробітник Австралійського національного університету доктор Бйорн Штурмберг пояснив, що команда має парк із 51 електромобіля по всьому Канберрі. Вони контролюють мережу і щоразу, коли підключені до мережі, можуть швидко компенсувати нестачу енергії для відновлення балансу системи, якщо національна мережа не функціонує. Про це пише nv.ua

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Це стало в пригоді під час сильного шторму в лютому, який призвів до масштабного знеструмлення. Ці «батареї на колесах» змогли дати резерв, необхідний для реагування служб: транспортні засоби подавали електроенергію протягом десяти хвилин. За словами дослідника, лютнева подія стала першим реальним випробуванням цієї системи.

«У нас був автопарк із 51 електромобіля, що не зрівняється з найбільшим вугільним генератором у Вікторії. З них [16 транспортних засобів], які були підключені, відреагували саме так, як було призначено, і вони забезпечили трохи більш як 100 кіловатів електроенергії назад в мережу, що сприяло перебалансуванню попиту та пропозиції в національній мережі», — каже Штурмберг в коментарі ABC.

Дослідник наголошує, що якби 100 000 електромобілів, проданих в Австралії минулого року, могли за потреби повертати електроенергію в національну мережу, вони забезпечували б приблизно стільки ж електроенергії, скільки потрібно для всієї Австралійської столичної території та Нового Південного Уельса.

«Могло б бути щось на кшталт сповіщень від автовиробників всім їхнім автівкам про те, що «Ой, у нас така подія раз на п’ять років, давайте просто припинимо зарядку на пів години, а потім повернемось до того, що робили», — додає він.

Місцева влада вважає, що така система може відкрити нові можливості для країни, зменшити рахунки за електроенергію та допомогти швидше закрити вугільні та газові електростанції.