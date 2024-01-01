Старший научный сотрудник Австралийского национального университета доктор Бйорн Штурмберг объяснил, что команда имеет парк из 51 электромобиля по всему Канберри. Они контролируют сеть и каждый раз, когда подключены к сети, могут быстро компенсировать недостаток энергии для восстановления баланса системы, если национальная сеть не функционирует. Об этом пишет nv.ua

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Это пригодилось во время сильного шторма в феврале, который привел к масштабному обесточиванию. Эти "батареи на колесах" смогли дать резерв, необходимый для реагирования служб: транспортные средства подавали электроэнергию в течение десяти минут. По словам исследователя, февральское событие стало первым реальным испытанием этой системы.

"У нас был автопарк из 51 электромобиля, что не сравнится с самым большим угольным генератором в Виктории. Из них [16 транспортных средств], которые были подключены, отреагировали именно так, как было назначено, и они обеспечили чуть более 100 киловатт электроэнергии обратно в сеть, что способствовало перебалансировке спроса и предложения в национальной сети", - говорит Штурмберг в комментарии ABC.

Исследователь отмечает, что если бы 100 000 электромобилей, проданных в Австралии в прошлом году, могли при необходимости возвращать электроэнергию в национальную сеть, они обеспечивали бы примерно столько же электроэнергии, сколько нужно для всей Австралийской столичной территории и Нового Южного Уэльса.

"Могло бы быть что-то вроде оповещений от автопроизводителей всем их автомобилям о том, что "Ой, у нас такое событие раз в пять лет, давайте просто прекратим зарядку на полчаса, а потом вернемся к тому, что делали", - добавляет он.

Местные власти считают, что такая система может открыть новые возможности для страны, уменьшить счета за электроэнергию и помочь быстрее закрыть угольные и газовые электростанции.