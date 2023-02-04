Когда-нибудь этот день придет: мы поймем, что бензиновые, дизельные и газовые генераторы нам больше не нужны. Но ведь это целых пять, семь, а то и пятнадцать лошадиных сил – не оставлять же их без дела в гараже! А как можно использовать двигатель от генератора?

На днях журналист "Авто 24" наблюдал на почте такую характерную, полную оптимизма картинку. Супружеская пара получила посылку – новенький автономный генератор. Стоят, критично смотрят на него. Но мужчина утешает жену: "А после войны я из него минитрактор на дачу сделаю!" Тем временем с парковки возвращается юноша, похоже, сын. Разговора родителей он не слышал, но, бегло осмотрев покупку, поворачивается к ним: "Папа, а давай из него после войны картинг сделаем!".

Все двигатели генераторов имеют похожую конструкцию, обходятся без изысканных технических решений, достаточно выносливы и ремонтопригодны.

И в самом деле, в зависимости от высоты фантазии и жизненных ориентиров, из двигателя портативного генератора можно сделать различные полезные в хозяйстве агрегаты. Рассмотрим варианты.

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Польза в теории

В каждом автономном генераторе есть небольшой двигатель внутреннего сгорания. При рабочем объеме от 0,05 до 0,5 л он может быть бензиновым, дизельным, газовым, двухтактным или четырехтактным. Но в любом случае он может приводить в действие нечто иное, чем генератор.

Итак, что мы имеем:

Источник крутящего момента . Мощность бывает разная – от 1 л.с. у генераторов отдачей менее 1 кВт до 15-сильных моторов у 7-киловаттных мини-электростанций. Соответственно, следует ожидать разного аппетита, акустического эффекта и общей массы.

Уверенный запуск. Отрадное свойство современных малокубатурных моторчиков в легком запуске. Пусть даже нет электростартера, исправный двигатель и в холодном виде легко стартует со второй-третьей попытки.

Доступность выходного вала для соединения с оборудованием – главное условие успешного использования двигателя для той или иной самодельной конструкции.

Неприхотливость к условиям охлаждения. Все моторы имеют принудительное воздушное охлаждение – то есть вентилятор, гонящий на горячий цилиндр холодный воздух. Это значит, что устройство, которое в новой жизни будет приводить в действие моторчик генератора, не обязательно должно быстро двигаться – набегающий поток ему не нужен.

Приспособленность к работе в установившихся режимах. Поскольку во всех случаях речь идет о моторах для стационарных условий, они отлажены на работу в более или менее одном диапазоне оборотов. Это в определенной степени минус, потому что, скажем, для транспортных средств важны также переходные режимы – быстрая смена оборотов, причем также и под нагрузкой. Вопрос решается заменой карбюратора.

Сложность с выходным валом. В автономных генераторах коленвал ДВС напрямую соединен с якорем альтернатора (собственно генератора). Поэтому для передачи крутящего момента новому потребителю придется сооружать некую муфту – эластичную резиновую, переходную жесткую, шкив под ремень, звездочку для цепи, муфту сцепления и т.д.

Сервисная база. Будьте уверены, что за время эксплуатации многих тысяч автономных генераторов по их прямому назначению в Украине сформируется достаточная сеть мастерских и дистрибуции запчастей.

Характеристики двигателей из автономных генераторов в целом отвечают требованиям любительских тракторов. Хотя ресурса на уровне больших ХТЗ ожидать не стоит.

Минитрактор

Придется дополнительно организовать сцепление, коробку передач, коробку отбора мощности (опционально), ведущий мост, управляемый мост – и, конечно же, раму. Собственно, относительно рамы можно полностью использовать силовой каркас генератора, “вживив” его в структуру пространственной рамы вашего трактора. Готовых проектов в интернете вдоволь, главное, иметь время, гараж с оборудованием и немного денег.

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В зависимости от мощности двигателя и потребностей, трактор можно наделить тем или иным перечнем возможностей – от базовой функции по вспашке земли до сложных садовых операций.

Карт

Мало какой автомобилист отказался бы иметь для развлечений такую небольшую моторизованную тележку. Построить ее на самом деле не так уж трудно, хотя без навыков слесарных работ не обойтись. Из серьезных проблем, которые обязательно встретятся при постройке такого болида – дифференциал на ведущем мосту.

Собрать карт или квадроцикл с генераторным двигателем – неплохой вариант применения оборудования, потерявшего смысл своего первоначального назначения.

Без этого недешевого механизма можно обойтись (что вообще-то естественно для классического карта), но придется особым образом рассчитать углы наклона оси поворота управляемых колес. Из плюсов такой схемы – без дифа можно более эффектно дрифтовать. Кстати, при определенных условиях можно обойтись и без коробки передач, как это сделано на прокатных картах и на "боевых" гоночных машинках в классе "безкоробочных картов".

Косилка для высокой травы или для газонов – еще одно полезное использование для ставшего ненужным автономного генератора.

Газонокосилка

Хватит уже таскать на плече бензиновый триммер и все время бороться за единую высоту травы. Сделайте себе косилку, которая обеспечит красоту газона и сведет ваши физические усилия к минимуму. С двигателям мощностью порядка 7 – 10 л.с. можно уже задуматься о газонокосилке с приводом на колеса и сиденьем. Но принимать решение нужно еще до начала конструирования, ведь это совершенно разные концепции.

Косилка для газонов будет отлично работать от стандартного двигателя, снятого с ненужного генератора. Такой девайс – хорошая альтернатива классическому триммеру.

Рекомендация Авто 24

Если желание получить что-то новое и интересное с двигателем от генератора у вас большое, а запас навыков самодеятельного конструирования – не очень, попробуйте обходной путь. В интернете можно найти, например, массу самодельных минитракторов по приемлемой цене или даже незавершенных проектов, в том числе и вполне рациональных. Можно продать свой двигатель и прибавив определенную сумму, приобрести готовую или полуготовую конструкцию. И в любом случае, обращайтесь к опыту ваших единомышленников – конструкторов, прошедших подобный путь раньше вас.

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