Коли-небудь цей день настане: ми зрозуміємо, що бензинові, дизельні та газові генератори нам більше не потрібні. Але ж це цілих п’ять, сім, а то й п’ятнадцять кінських сил – не залишати ж їх без діла в гаражі! А як можна використати двигун від генератора?

Днями журналіст “Авто 24” спостерігав на пошті таку характерну, повну оптимізму картинку. Чоловік с дружиною отримали посилку – новенький автономний генератор. Стоять, критично дивляться на нього. Але чоловік втішає жінку: “А після війни я з нього мінітрактор на дачу зроблю!” Тим часом з парковки повертається юнак, схоже, син. Розмови батьків він не чув, але, побіжно обглянувши покупку, повертається до них: “Тату, а давай з нього після війни картинг зробимо!”.

Двигуни генераторів здебільшого мають схожу конструкцію, обходяться без вишуканих технічних рішень, достатньо витривалі та ремонтопридатні.

Воно і справді, в залежності від висоти фантазії та життєвих орієнтирів, з двигуна портативного генератора можна справді зробити різні корисні у господарстві агрегати. Розглянемо варіанти.

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Користь в теорії

Отже, у кожному автономному генераторі є невеличкий двигун внутрішнього згорання. При робочому об’ємі від 0,05 до 0,5 л він може бути бензиновим, дизельним, газовим, двотактним або чотиритактним. Але в будь-якому випадку він може приводити у дію щось інше, ніж власне генератор.

Що ми маємо:

Джерело обертового моменту . Потужність буває різна – від 1 к.с. у генераторів віддачею менше 1 кВт до 15-сильних моторів у 7-кіловатних електростанцій. Відповідно, слід очікувати різного апетиту, акустичного ефекту та загальної маси.

Впевнений запуск. Властивість сучасних малокубатурних моторчиків у легкому запуску. Навіть якщо немає електростартера, справний двигунець навіть у холодному вигляді легко стартує з другої-третьої спроби.

Доступність вихідного валу для з’єднання з обладнанням – головна умова успішного використання мотора для тієї чи іншої саморобної конструкції.

Невибагливість до умов охолодження. Всі мотори мають примусове повітряне охолодження – тобто вентилятор, який жене на гарячий циліндр холодне повітря. Це значить, що пристрій, який у “новому житті” приводитиме в дію моторчик генератора, не обов’язково має швидко рухатись – набігаючий потік йому не потрібен.

Пристосованість до роботи у сталих режимах. Оскільки в усіх випадках йдеться про мотори для стаціонарних умов, вони налагоджені на роботу в більш-менш одному діапазоні обертів. Це у певній мірі мінус, бо, скажімо, для приводу транспортних засобів важливі також перехідні режими – швидка зміна обертів, причому також і під навантаженням. Але питання вирішується заміною карбюратора.

Складнощі з вихідним валом. В автономних генераторах колінвал ДВЗ напряму з’єднаний з якорем альтернатора (власне генератора). Тож для передання обертового моменту новому “споживачу” доведеться споруджувати якусь муфту – еластичну гумову, перехідну жорстку, шків під пас, муфту зчеплення тощо.

Сервісна база. Будьте певні, за час експлуатації автономних генераторів за їхнім прямим призначенням в Україні сформується достатня мережа майстерень і дистрибуції запчастин.

Характеристики двигунів з автономних генераторів в цілому відповідають вимогам до аматорських тракторів. Хоча ресурсу на рівні великих ХТЗ очікувати не варто.

Мінітрактор

Доведеться додатково організувати зчеплення, коробку передач, коробку відбору потужності (опціонально), ведучий міст, керований міст – і звісно ж, раму. Власне, щодо рами – можна повністю використати силовий каркас генератора, “вжививши” його в структуру просторової рами вашого трактора. Готових проектів в інтернеті вдосталь, головне, мати час, гараж з обладнанням і трохи грошей.

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В залежності від потужності двигуна і потреб, трактор можна наділити тим чи іншим переліком можливостей – від базової функції з оранки землі до садових операцій.

Карт

Мало який автомобіліст відмовився б мати для розваг такий невеликий моторизований візок. Побудувати його насправді не так вже і важко, хоча без навичок слюсарних робіт не обійтися. З серйозних проблем, які обов’язково зустрінуться при побудові такого боліда – диференціал на ведучому мосту.

Зібрати карт або квадроцикл з генераторним двигуном – непоганий варіант застосування обладнання, яке втратило сенс свого первинного призначення.

Без цього недешевого механізму можна обійтися (що взагалі-то природньо для картів), але доведеться особливим чином розрахувати кути нахилу осі повороту керованих коліс. З плюсів такої схеми – без “дифа” можна більш ефектно дрифтувати. До речі, за певних умов можна обійтися і без коробки передач, як це зроблено на прокатних картах і на “бойових” гоночних машинках в класі “безкоробочних картів”.

Косарка для високої трави або для газонів – ще одне корисне використання для автономного генератора, який став непотрібним.

Газонокосарка

Годі вже тягати на плечі бензиновий тример і весь час боротися за єдину висоту трави. Зробіть собі косарку, яка забезпечить красу газону і зведе ваші фізичні зусилля до мінімуму. З двигунам потужністю порядку 7 - 10 к.с. можна вже замислитись про газонокосарку з приводом на колеса і сидінням. Але приймати рішення треба ще до початку конструювання, адже це геть різні концепції.

Косарка для газонів чудово працюватиме від стандартного двигуна, знятого з непотрібного генератора. Такий девайс – гарна альтернатива класичному тримеру.

Рекомендація Авто 24

Якщо бажання отримати щось нове і цікаве з двигуном від генератора у вас велике, а запас навичок самодіяльного конструювання – не дуже, спробуйте обхідний шлях. В інтернеті можна знайти, наприклад, масу саморобних мінітракторів за прийнятною ціною, або навіть незавершених проектів, у тому числі і цілком раціональних. Можна продати свій двигун і додавши певну суму, придбати готову або напівготову саморобку. І в будь-якому випадку, звертайтесь до досвіду ваших однодумців - конструкторів, які вже пройшли подібний шлях до вас.

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