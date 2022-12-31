Генератори, на які перейшла велика кількість українських громадян в період відключень світла, з часом проявили свої негативні сторони. Як і усі складні механічні вироби, вони виходять з ладу – ламаються або швидко виробляють свій ресурс. Чому це трапляється і як продовжити життя генератора?

Портативні автономні генератори при усій їхній зручності мають певні застереження щодо функціональності. Річ у тому, що мало які з них розраховані на постійну роботу, більшість моделей – лише аварійний варіант для короткочасного увімкнення час від часу.

Більшість недорогих автономних генераторів розраховані лише на нетривалу періодичну роботу, а не на постійне забезпечення житла світлом.

Читайте також: Як влаштувати енергопостачання квартири від автомобільного акумулятора

Працювати щодня по 5-8 годин можуть далеко не всі моделі. Точніше, можуть усі, але триватиме їхня служба недовго. Не всі виробники подібної техніки вказують ресурс своїх моделей, але з досвіду бувалих користувачів та з практики ремонтних майстерень можна зробити приблизні висновки щодо довговічності так званих автономних генераторів:

Бюджетні моделі потужністю до 4 - 5 кВА (близько 3 – 4 кВт) з двотактним моторчиком зазвичай мають реальний ресурс до 500 годин;

Більш потужні генератори з двигуном з чавунним (а не алюмінієвим) циліндром працюють до капремонту до 1500 мотогодин;

Найбільш досконалі побутові генератори з чотиритактними бензиновими моторами можуть проробити без ремонту до 3000 – 4000 мотогодин;

Компактні дизельні генератори служать довше, наймеьші обіцяють до 7000 мотогодин. А мініелектростанції, дизелі яких мають водяне охолодження та які завдяки особливому генератору працюють при низьких обертах (порядку 1500 об/хв), не вимагають “капіталки” протягом 40 000 мотогодин.

Рано чи пізно користувачеві доведеться познайомитися з конструкцією свого генератора. Якщо рано, то агрегат прослужить довше.

Чому ламаються генератори

Перш за все ці пристрої можуть виходити з ладу через неправильне використання, тобто коли бюджетний побутовий генератор змушують працювати в тривалому “професійному” режимі. Але навіть якщо пристрій працює більш-менш в межах дозволеного, є причини, які передчасно виводять його з ладу:

Робота під дощем або під снігопадом;

Перегрів через неправильне розміщення чи накриття генератора;

Підключення потужних споживачів при непрогрітому двигуні;

Падіння рівня оливи у 4-тактних моделей;

Ненормована паливна суміш у 2-тактних моделей;

Перевантаження електричної схеми через замикання у проводці споживачів або перевантаження;

Порушення регламенту обслуговування двигуна та власне генератора.

Читайте також: Як зберегти АКБ, яка працює дома

Поради щодо сервісу генераторів

Певно, не варто нагадувати, що усі дії з автономними генераторами треба здійснювати лише після ознайомлення з мануалом, який для нього додається. Але ця чарівна книжечка не завжди є, а коли є, вона не завжди надрукована зрозумілою мовою.

Просто неба генератор може працювати лише влітку і лише ясного і неспекотного дня. А взагалі він має стояти під навісом або у добре вентильованому технічному приміщенні.

Тож пропонуємо кілька важливих застережень від досвідчених майстрів з обслуговування портативних бензогенераторів.

В морозний день генератору після пуску двигуна треба дати прогрітись 1 – 3 хвилини;

Перед запуском генератора усі електроспоживачі мають бути відключені від нього;

Новий мотор генератора, особливо двотактний, бажано обкатати. Перші 5 - 15 годин роботи давайте генератору навантаження не більше 50 – 75% від його номінальної потужності.

Обслуговування потребує не лише бензиновий або дизельний двигун портативного генератора, а й власне генератор – його підшипники, щітки та контактні кільця.

Інверторні генератори мають особливість: якщо інвертор видає струм не дуже правильної синусоїди, деякі види індуктивних навантажень (споживачі з потужним двигуном) можуть перегріти силову схему пристрою і спалити її. Тож як мінімум при таких підключеннях слідкуйте за температурою радіатора інвертора.

Якщо автономний генератор буде зберігатися тривалий час (кілька місяців), краще злити з бака пальне і виробити його з паливної системи двигуна. В каністру з пальним перед тривалим зберіганням корисно додати спеціальний препарат – стабілізатор (консерватор) палива.

Безвідмовність генератора у перший період після покупки заспокоює користувача настільки, що він може забути про необхідність сервісу. Якого генератор потребує частіше, ніж автомобіль.

Рекомендація “Авто 24”

Генератор з чотиритактним бензиновим мотором можна перевести на газове пальне. В Україні вже є фірми, які встановлюють газобалонне обладнання на бензогенератори. Крім того, що це економить гроші для власника, ГБО продовжує ресурс двигуна, який в такому випадку працює в більш сприятливих умовах.

Читайте також: Немає світла: як автомобіль допоможе вижити в блекаут