Генераторы, к которым обратилось большое количество украинских граждан в период отключения света, со временем проявили свои негативные стороны. Как и все сложные механические изделия, они выходят из строя – ломаются или быстро вырабатывают cвой ресурс. Почему это случается и как продлить жизнь генератору?

Портативные автономные генераторы при всем их удобстве имеют определенные оговорки относительно функциональности. Дело в том, что лишь немногие из них рассчитаны на постоянную работу, большинство моделей – на самом деле аварийный вариант для кратковременного включения.

Большинство недорогих автономных генераторов рассчитаны только на непродолжительную и периодическую работу, а не на постоянное обеспечение жилья светом.

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Работать каждый день по 5-8 часов могут далеко не все модели. Вернее, могут все, но продлится их служба недолго. Не все производители подобной техники указывают ресурс своих моделей, но из опыта бывалых пользователей и из практики ремонтных мастерских можно сделать некоторые выводы относительно долговечности так называемых автономных генераторов:

Бюджетные модели мощностью до 4 – 5 кВА (около 3 – 4 кВт) с двухтактным моторчиком обычно имеют реальный ресурс до 500 часов;

Более мощные генераторы с двигателем с чугунным (а не алюминиевым) цилиндром работают до капремонта до 1500 моточасов;

Наиболее совершенные бытовые генераторы с четырехтактными бензиновыми моторами могут проработать без ремонта до 3000 – 4000 моточасов;

Компактные дизельные генераторы служат дольше, самые маленькие из них обещают до 7000 моточасов.

Миниэлектростанции, дизели которых имеют водяное охлаждение и благодаря специальному генератору работают при низких оборотах (порядка 1500 об/мин), не требуют "капиталки" в течение 40 000 моточасов.

Рано или поздно пользователю придется познакомиться с конструкцией своего генератора. Если все таки рано, то агрегат прослужит подольше.

Почему ломаются генераторы

Прежде всего, эти устройства могут выходить из строя из-за неправильного использования, то есть когда бюджетный бытовой генератор заставляют работать в длительном "профессиональном" режиме. Но даже когда устройство работает более или менее в пределах дозволенного, есть причины, преждевременно выводящие его из строя:

Работа под дождем или снегопадом;

Перегрев из-за неправильного размещения или закрывания генератора;

Подключение мощных потребителей при непрогретом двигателе;

Падение уровня масла у 4-тактных моделей;

Ненормированная топливная смесь у 2-тактных моделей;

Перегрузка электрической схемы из-за замыкания в проводке потребителей или перегрузки;

Нарушение регламента обслуживания двигателя и генератора.

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Советы по сервису генераторов

Наверное, не стоит напоминать, что все действия с автономными генераторами нужно осуществлять только после ознакомления с прилагаемым к нему мануалом. Но эта волшебная книжечка не всегда есть в комплекте, а когда есть, она не всегда напечатана на понятном языке.

Под открытым небом генератор может стоять только летом и только в ясный и нежаркий день. А вообще он должен работать под навесом или в хорошо вентилируемом техническом помещении.

Итак, предлагаем несколько важных замечаний от опытных инженеров по обслуживанию портативных бензогенераторов.

В морозный день генератору после пуска двигателя следует дать прогреться 1 – 3 минуты;

Перед запуском генератора все электропотребители должны быть отключены;

Новый мотор генератора, особенно двухтактный, желательно обкатать. Первые 5-15 часов работы давайте генератору нагрузку не более 50 – 75 % от его номинальной мощности.

Обслуживания требует не только бензиновый или дизельный двигатель портативного генератора, но и генератор – его подшипники, щетки и контактные кольца.

Инверторные генераторы обладают особенностью: если инвертор выдает ток не очень правильной синусоиды, некоторые виды индуктивных нагрузок (потребители с мощным двигателем) могут перегреть силовую схему устройства и “сжечь” ее. Следовательно, как минимум при таких подключениях следите за температурой радиатора инвертора.

Если автономный генератор будет храняться длительное время (несколько месяцев), лучше слить топливо из бака и выработать его из топливной системы двигателя. В канистру с горючим перед продолжительным хранением полезно добавить специальный препарат – стабилизатор (консерватор) топлива.

Безотказность генератора в первый период после покупки успокаивает пользователя так, что он может забыть о необходимости сервиса. Которого генератор требует чаще, чем автомобиль.

Рекомендация "Авто 24"

Генератор с четырёхтактным бензиновым мотором можно перевести на газовое горючее. В Украине уже есть фирмы, устанавливающие газобаллонное оборудование на бензогенераторы. Кроме того, что это экономит деньги для владельца, ГБО продлевает ресурс двигателя, который в таком случае работает в более благоприятных условиях.

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