Віялові відключення занурюють українських громадян як не у темряву, то у життя без зв’язку та інтернету. Між тим, є простий спосіб забезпечити себе найнеобхіднішою електрикою на ці кілька годин. І для автомобілістів він ближче, ніж для будь-кого.

То далекі від техніки люди шукають генератори за десятки тисяч грн. та “безперебійники” UPS за ціною електроскутера. А будь-який автомобіліст знає, наскільки надійним джерелом енергії може бути звичайний автомобільний акумулятор. Щоб налагодити в квартирі освітлення від нього та зарядку гаджетів, потрібно лише трохи фантазії та мінімум технічних знань.

Дроти, клеми та розетка підкурювача – все, що необхідно для організації побутового енергопостачання від автомобільної батареї. Вольметр бажаний, щоб не посадити АКБ “в нуль”.

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Відразу попередимо, що повністю побутову мережу 220 В стандартна АКБ вам не замінить. Але частково – так. Причому “Авто 24” готове запропонувати відразу декілька варіантів. Але спочатку кілька важливих попереджень.

Після використання АКБ протягом кількох годин з потужними лампами та іншими споживачами її доведеться заряджати. Тому треба тримати під рукою спеціальний зарядний пристрій, щоб поповнити запас енергії в батареї – коли буде відновлено енергопостачання в мережі 220 В.

Усі з’єднання дротів вашої 12-вольтної енергетики мають бути заізольовані. Реальну пожежу від короткого замкнення ви навряд чи зробите, але акумулятору КЗ може нашкодити.

Після кількох годин інтенсивного використання АКБ бажано підзарядити. В принципі батареї вистачить для роботи кількох LED-ламп протягом ночі.

Тільки світло

Це найпростіший варіант, з можливістю мінімального споживання енергії. Тому тут можна взяти навіть старий акумулятор, який вже не може запустити двигун, але ще може накопичувати та віддавати енергію. Крім нього, вам знадобляться:

Лампочка (чи кілька лампочок) автомобільного типу. Її тип та потужність залежать від того, скільки світла ви хочете отримати. Світлодіодні (LED) лампи споживають в рази менше енергії, ніж звичайні;

Патрон під цю лампочку або цілий ліхтар від недорого автомобіля: плафон освітлення салону або багажника, ліхтарик підсвічування номерного знаку тощо. Зручний варіант – звичайна лампа-переноска;

Дроти для з’єднання лампи з патроном (ліхтаря) з акумулятором. Це може бути фрагмент автомобільного джгута або звичайний дріт від побутового приладу

“Підкурювач” удома

Звичний для всіх, хто їздить в автомобілі, спосіб – облаштувати у знеструмленій квартирі розетку підкурювача. Таку, як на торпедо машини.

Її можна придбати в автомагазині, такі гнізда продаються в якості додаткових для обладнання ними багажника, зони задніх сидінь тощо.

Переноска живленням 12 вольт буде універсальним засобом для освітлення домівки від автомобільного акумулятора.

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І завдяки автомобільному акумулятору з такою розеткою ви зможете заряджати усі гаджети, які заряджали в машині. І лампу-переноску теж можна буде підключати через це гніздо. В ідеалі було б вмонтувати автомобільну розетку (або відразу декілька) у міцну пластикову коробку, щоб оформити дроти надійно й естетично.

220 В від АКБ

По-справжньому дорослий спосіб електрифікації від автоакумулятора – придбати інвертор, який перетворює 12 вольт постійного струму на 220 вольт змінного. Найдешевша модель такого приладу коштує менше 1000 грн. Завдяки йому від знятої з машини АКБ можна живити в принципі більшість побутових електроприладів – але за умови, що вони споживають не більше, ніж дозволяє потужність інвертора. Яка зазвичай становить 100 – 300 Ватт.

Інвертор дає змогу підключати побутові електроприлади невеликої потужності до автомобільного акумулятора. Наголошуємо: невеликої потужності – до 100 – 300 Ватт!

Тобто, автомобільна АКБ навіть з інвертором не дає змоги користуватись обігрівачем, праскою, феном, чайником, електроплиткою. Потужності батареї для цього недостатньо, але добре вже те, що через інвертор можна заживити LED-лампи побутового формату, зарядку телефону та, скажімо, ноутбук для роботи.

Кілька порад

Головне, що вас буде засмучувати – дроти, які спадають з клем акумулятора. Тому варто піти до найближчого магазину запчастин та придбати комплект клем для АКБ – “плюс” та “мінус”. Причому майте на увазі – вони не однакові! Товсті дроти вам не потрібні.

Коли будете купувати LED-лампи для переноски – беріть відразу і запасні, адже якість у більшості з них дуже низька.

Не допускайте посадки АКБ нижче 10 вольт – це може негативно відбитися на його ресурсі, особливо якщо робити це багаторазово. Тому після кількох годин користування батареєю вдома починайте контролювати напругу на клемах АКБ тестером або вольтметром (продаються на ринках або в інтернеті).

Зарядити підсаджений удома акумулятор теоретично можна і без мережі 220 вольт – встановивши його на машину. Але щоб генератор помітно зарядив АКБ, треба дати двигуну попрацювати на холостому ходу кілька годин, причому – при вимкнених інших споживачах на борту.

Під’єднати дріт до акумулятора можна в такий спосіб, але це кріплення буде ненадійним: треба використати стандартні автомобільні клеми.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо будете купувати автомобільний акумулятор спеціально для потреб своєї квартири (а сенс, як нам здається, є), оберіть такий, що підійде і до вашої машини. Коли справи з енергетикою в країні покращають, ви зможете залишити його для вашого авто.

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