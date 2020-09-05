Дуже часто така недешева річ, як автомобільний акумулятор, потребує не заміни, а всього лише правильної підзарядки. Чим і як? Цього разу мова піде не про бренди і моделі, а про типи і можливості зарядок для акумуляторів.

Щоб зарядити автомобільний акумулятор, на його клеми слід подати певний електричний струм, в ідеалі – близько 10% від його номінальної ємності, вираженої у Ампер-годинах. Зазвичай ця цифра становить 3 – 6 ампер, хоча можливе відхилення у менший бік, а зарядний струм близько 1-2 А корисний для “здоров’я” типової свинцево-кислотної батареї.

Найкращого зарядного пристрою не існує – так само, як і універсального. Кожен тип хороший для певних умов

З іншого боку, чим більший струм зарядки забезпечить ЗУ, тим швидше зарядиться акумулятор. Одне слово, бажано, щоб зарядний пристрій дозволяв регулювати струм, який він подає на акумулятор. Але про все по порядку. Які ж бувають зарядні пристрої?

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Найпростіші зарядні пристрої

Такі “зарядки” мають лише два-три фіксовані режими зарядного струму, що дає змогу подзаряджати батареї різної ступені “посадженості” та різної ємності. Найчастіше нижнє значення – порядку 1-1,5 ампер, найбільше – 4 – 5 А. Шкода, але дешеві “зарядки” не мають приладу-амперметра, що допомагає контролювати процес зарядження: чи не зник контакт на клемах. Також за падінням струму на шкалі амперметру власник може зрозуміти, що акумулятор вже заряджений.

“Зарядки” з регулюванням струму

Це прилади більш досконалі, вони дають змогу регулювати струм або плавно, або за багатьма ступенями. Це дозволяє більш точно підлагодити процес зарядження до АКБ різної ємності і різного ступеню розрядження – аби і час зекономити, і не перегріти батарею надмірним струмом. Тому на таких зарядних пристроях як правило є амперметр.

Добротний зарядний пристрій із котролем струму зарядки підійде для технічно грамотних користувачів, які звикли берегти своє авто

Найбільш досконалі зарядки цієї групи мають додаткові режими – в першу чергу, режим десульфатації, коли пристрій самотужки змінює напрямок струму на клемах батареї. Це дає змогу реанімувати деякі “втомлені” акумулятори, які через вік або через довге стояння у посадженому вигляді отримали сульфатацію пластин і втратили ємність. Зарядки цієї групи іноді мають перемикач напруги – наприклад, для обслуговування 6-вольтних АКБ від мотоциклів або, скажімо, дитячих електромобільчиків.

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Автоматичні “зарядки”

Для пересічного автомобіліста це топовий тип “зарядки”. Адже завдяки вбудованому процесору вони самі визначають, наскільки розряджена батарея – відповідно так само без допомоги людини виставляють оптимальний струм зарядки и її тривалість. Тобто перевага їхня не лише в тому, що власник не повинен думати і зіставляти години з амперами, а й у тому, що немає потреби контролювати процес, періодично заглядаючи на амперметр або визначаючи температуру АКБ навпомацки.

Автоматичний зарядний пристрій найбільш простий і безпечний у користуванні

Автоматичну “зарядку” можна підключити до акумулятора і забути про неї хоч на тиждень. Але коштує такий пристрій у рази дорожче звиайного. Ще один недолік – ним не завжди вдається зарядити глибоко розряджену батарею.

Пуско-зарядні пристрої

Дещо специфічний клас зарядних пристроїв, які мають додаткову функцію – здатність заводити двигун автомобіля при геть посадженій батареї. Зазначимо, що якщо увімкнути стартер машини при підключених до батареї клемах звичайного зарядного пристрою він найчастіше “згорить”. Тож потужна “зарядка” з функцією пуску двигуна буде в нагоді при старій батареї або, скажімо, у неопалювальному гаражі в сильні морози. Вінець еволюції зарядних пристроїв – моделі з функцією не лише пуску, а й з можливостями зварювального апарату.

Професійні зарядні пристрої для акумуляторів могли б працювати не тільки на СТО, а й у приватному гаражі. Але вони доволі дорогі.

Тож яку “зарядку” вибрати?

Для середньостатистичного легкового авто в умовах України цілком достатньо звичайного зарядного пристрою з плавним регулюванням струму, які описані вище під номером 2. Звісно, якщо дозволяють кошти, можна придбати автоматичній прилад – але майте на увазі, що він найбільш доцільний при наявності молодого і цілком справного автомобіля. Ну а суперпотужний апарат із можливістю старту від мережі потрібен тільки в унікальних випадках – в умовах дуже холодної зими або для багатолітрового двигуна, який використовується короткочасно і лише час від часу.

Рекомендація Авто24

Якщо ви певним чином обмежені в бюджеті, обирайте зарядний пристрій нехай найпростішого типу, але більш якісний. Оскільки в продажу, на жаль, трапляються відверто небезпечні вироби із поганою ізоляцією дротів, слабкими клемами та хронічним перегрівом при роботі. Адже вам майже напевне доведеться залишати увімкнену “зарядку” без нагляду – не будете ж ви сидіти поряд з нею протягом всіх 5 – 10 годин, які заряджатиметься глибоко посаджена АКБ.

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