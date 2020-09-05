Очень часто такая недешевая вещь, как автомобильный аккумулятор, требует не замены, а всего лишь правильной подзарядки. Чем и как? В этот раз речь пойдет не о брендах и моделях, а о типах и возможностях зарядок для аккумуляторов.

Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор, на его клеммы следует подать определенный электрический ток, в идеале – около 10% от его номинальной емкости, выраженной в Ампер-часах. Обычно эта цифра составляет 3-6 ампер, хотя возможно отклонение в меньшую сторону, а зарядный ток около 1-2 А полезен для “здоровья” типичной свинцово-кислотной батареи.

Лучшего зарядного устройства не существует – так же, как и универсального. Каждый тип хорош для определенных условий

С другой стороны, чем больший ток зарядки обеспечит ЗУ, тем быстрее зарядится аккумулятор. Словом, желательно, чтобы зарядное устройство позволяло регулировать ток, который оно подает на аккумулятор. Но обо всем по порядку. Какие же бывают зарядные устройства?

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Простейшие зарядные устройства

Такие "зарядки" имеют только два-три фиксированных режима зарядного тока, что позволяет подзаряжать батареи разной степени "посаженности" и различной емкости. Чаще всего нижнее значение – порядка 1 – 1,5 ампер, больше всего – 4 – 5 А. Жаль, но дешевые “зарядки” не имеют прибора амперметра, что помогает контролировать процесс зарядки: не пропал ли контакт на клеммах. Также по падению тока на шкале амперметра владелец может понять, что аккумулятор уже заряжен.

“Зарядки” с регулировкой тока

Это приборы более совершенные, они позволяют регулировать ток либо плавно, либо по многим ступеням. Это позволяет более точно починить процесс зарядки к АКБ различной емкости и разной степени разряжения – чтобы и время сэкономить, и не перегреть батарею избыточным током. Поэтому на таких зарядных устройствах как правило имеется амперметр.

Добротное зарядное устройство с контролем тока зарядки подойдет для технически грамотных пользователей, привыкших беречь свое авто

Наиболее совершенные зарядки этой группы имеют дополнительные режимы – в первую очередь, режим десульфатации, когда устройство самостоятельно меняет направление тока на клеммах батареи. Это позволяет реанимировать некоторые "уставшие" аккумуляторы, которые из-за возраста или из-за долгого стояния в посаженном виде получили сульфатацию пластин и потеряли емкость. Зарядки этой группы иногда имеют переключатель напряжения-например, для обслуживания 6-вольтных АКБ от мотоциклов или, скажем, детских электромобильчиков.

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Автоматические "зарядки”

Для рядового автомобилиста это топовый тип “зарядки”. Ведь благодаря встроенному процессору они сами определяют, насколько разряжена батарея – соответственно так же без помощи человека выставляют оптимальный ток зарядки и ее продолжительность. То есть преимущество их не только в том, что владелец не должен думать и сопоставлять часы с амперами, но и в том, что нет нужды контролировать процесс, периодически заглядывая на амперметр или определяя температуру АКБ наощупь.

Автоматическое зарядное устройство наиболее простое и безопасное в использовании

Автоматическую “зарядку” можно подключить к аккумулятору и забыть о ней хоть на неделю. Но стоит такое устройство в разы дороже обычного. Еще один недостаток – им не всегда удается зарядить глубоко разряженную батарею.

Пуско-зарядные устройства

Несколько специфический класс зарядных устройств, которые имеют дополнительную функцию – способность заводить двигатель автомобиля при совершенно посаженой батарее. Отметим, что если включить стартер машины при подключенных к батарее клеммах обычного зарядного устройства он чаще всего “сгорит”. Поэтому мощная “зарядка” с функцией пуска двигателя пригодится при старой батареи или, скажем, в неотапливаемом гараже в сильные морозы. Венец эволюции зарядных устройств – модели с функцией не только пуска, но и с возможностями сварочного аппарата.

Профессиональные зарядные устройства для аккумуляторов могли бы работать не только на СТО, но и в частном гараже. Но они довольно дорогие.

Так какую “зарядку” выбрать?

Для среднестатистического легкового авто в условиях Украины вполне достаточно обычного зарядного устройства с плавной регулировкой тока, которые описаны выше под номером 2. Конечно, если позволяют средства, можно приобрести прибор автоматической – но имейте в виду, что он наиболее целесообразен при наличии молодого и вполне исправного автомобиля. Ну а супермощный аппарат с возможностью старта от сети нужен только в уникальных случаях – в условиях очень холодной зимы или для многолитрового двигателя, который используется кратковременно и лишь время от времени.

Рекомендация Авто24

Если вы определенным образом ограничены в бюджете, выбирайте зарядное устройство пусть самого простого типа, но более качественное. Поскольку в продаже, к сожалению, попадаются откровенно опасные изделия с плохой изоляцией проводов, слабыми клеммами и хроническим перегревом при работе. Ведь вам почти наверняка придется оставлять включенную "зарядку" без присмотра – не будете же вы сидеть рядом с ней в течение всех 5-10 часов, которые будет заряжаться глубоко посаженная АКБ.

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