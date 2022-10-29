Веерные отключения погружают украинских граждан если не в темноту, то в жизнь без связи и интернета. Между тем есть простой способ обеспечить себя самым необходимым электричеством на эти несколько часов. И для автомобилистов он ближе, чем для любого другого гражданина.

Это далекие от техники люди ищут генераторы за десятки тысяч гривен и "бесперебойники" UPS по цене электроскутера. Любой автомобилист знает, насколько надежным источником энергии может быть обычный автомобильный аккумулятор. Чтобы наладить в квартире освещение от него и зарядку гаджетов, нужно немного фантазии и минимум технических знаний.

Провода, клеммы и розетка покуривателя – все, что необходимо для организации бытового энергоснабжения от автомобильной батареи. Вольметр желателен, чтобы не посадить АКБ "в ноль".

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Сразу предупредим, что полностью бытовую сеть 220 В стандартная АКБ не заменит. Но частично – да. Причем "Авто 24" готово предложить сразу несколько вариантов. Впросем, сначала несколько важных предупреждений.

После использования АКБ в течение несколько часов с мощными лампами и другими потребителями ее придется заряжать. Поэтому нужно держать под рукой ваше зарядное устройство, чтобы пополнить запас энергии в батарее – когда будет возобновлено энергоснабжение в сети 220 В.

Все соединения проводов вашей 12-вольтной энергетики должны быть изолированы. Реальный пожар от короткого замыкания вы вряд ли допустите, но аккумулятору КЗ может навредить.

После нескольких часов интенсивного использования АКБ лучше подзарядить. В принципе, батареи хватит для работы нескольких LED-ламп в течение ночи.

Только свет

Это самый простой вариант с возможностью минимального потребления энергии. Поэтому можно взять даже старый аккумулятор, который уже не может запустить двигатель, но еще может накапливать и отдавать энергию. Кроме него, вам понадобятся:

Лампочку (несколько лампочек) автомобильного типа. Ее тип и мощность зависят от того, сколько света вы хотите получить. Светодиодные (LED) лампы потребляют в разы меньше энергии, чем обычные;

Патрон под лампочку или целый фонарь от недорого автомобиля: плафон освещения салона или багажника, фонарик подсветки номерного знака и т.д. Удобный вариант – обычная лампа-переноска на 12 В;

Провода для соединения лампы с патроном (фонарем) с аккумулятором. Это может быть фрагмент автомобильного жгута или обычный шнур, отрезанный от бытового прибора.

Прикуриватель дома

Привычный для всех, кто ездит в автомобиле, способ – обустроить в обесточенной квартире розетку подкуривателя. Такую, как на торпеде машины.

Ее можно приобрести в автомагазине, такие гнезда продаются в качестве дополнительных для оборудования багажника, зоны задних сидений и т.д.

Лампа-переноска на 12 вольт будет универсальным средством для освещения дома от автомобильного аккумулятора.

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И благодаря автомобильному аккумулятору с такой розеткой вы сможете заряжать все гаджеты, которые всегда заряжали в машине. И лампу-переноску тоже можно будет подключать через это гнездо. В идеале было бы вмонтировать автомобильную розетку (или сразу несколько) и USB-порт в крепкую пластиковую коробку, чтобы оформить провода надежно и эстетично.

220 В от АКБ

По-настоящему взрослый способ электрификации от автоаккумулятора – приобрести инвертор, превращающий 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного. Самая дешевая модель такого прибора стоит менее 1000 грн. Благодаря ему от снятой с машины АКБ можно питать в принципе большинство бытовых электроприборов – но при условии, что они потребляют не более, чем позволяет мощность инвертора. Которая обычно составляет 100 – 300 ватт.

Инвертор позволяет подключать бытовые электроприборы небольшой мощности к автомобильному аккумулятору. Небольшой мощности – это до 100 – 300 ватт!

То есть, автомобильная АКБ даже с инвертором не позволяет пользоваться обогревателем, утюгом, феном, чайником, электроплиткой. Мощности батареи для этого недостаточно, но хорошо уже то, что через инвертор можно запитать LED-лампы бытового формата, зарядку телефона и, скажем, ноутбук для работы.

Несколько советов

Главное, что вас будет огорчать – провода, спадающие с клемм аккумулятора. Поэтому стоит пойти в ближайший магазин запчастей и приобрести комплект клемм для АКБ – плюс и минус. Причем имейте в виду – они не одинаковы! Толстые провода вам не нужны.

Когда будете покупать LED-лампы для переноски – берите сразу и запасные, ведь качество у большинства из них очень низкое.

Не допускайте посадки АКБ ниже 10 вольт – это может негативно отразиться на ее ресурсе, особенно если это делать многократно. Поэтому после нескольких часов использования батареи дома начинайте контролировать напряжение на клеммах АКБ тестером или вольтметром (продаются на рынках или в интернете).

Зарядить подсаженный аккумулятор дома теоретически можно и без сети 220 вольт – установив его на машину. Но чтобы генератор заметно зарядил АКБ, нужно дать двигателю поработать на холостом ходу несколько часов, причем при выключенных других потребителях на борту.

Подключить провода к аккумулятору можно таким образом, но подобный крепеж будет ненадежным: нужно использовать стандартные автомобильные клеммы.

Рекомендация "Авто 24"

Если будете покупать автомобильный аккумулятор специально для нужд своей квартиры (а смысл, как нам кажется, есть), выбирайте такой, который подходет и к вашей машине. Когда дела с энергетикой в стране улучшатся, вы сможете оставить его для вашего авто.

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