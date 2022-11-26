Парадоксальна річ: родина сидить без електроенергії, а в її розпорядженні під вікном – автомобіль з бортовою енергетикою потужністю до 1000 ват. З інженерної точки зору тут є що обговорити.

Скільки електроенергії може дати автомобіль

По-перше, у машини є стартерна акумуляторна батарея. Це доволі містке джерело живлення, яке при правильному підході може, скажімо, освітлювати всю квартиру протягом кількох вечорів. Або живити ноутбук протягом півтора-двох робочих днів. Але після цього батарея не зможе завести автомобіль і сама потребуватиме зарядки протягом 8 – 12 годин. Покинути АКБ у геть розрядженому стані на кілька днів не можна, але це тема окремої розмови.

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Від автомобільної розетки можна підзаряджати будь-які освітлювальні прилади та пристрої зв’язку.

По-друге, сучасний автомобіль має генератор потужністю близько 1 кВт (1000 ват). Це пристойна цифра навіть за мірками побутового споживання. Але! Генератор видає її при обертах двигуна машини 2000 – 3000 об/хв. Тобто щоб удома нормально працював холодильник, пара ноутбуків та телевізор, хтось має сидіти у машині під вікном та добряче газувати. Це малореально з технічної точки зору і недоцільно з фінансової.

Зрозуміло, в обох випадках для живлення ламп, ноутбуку та інших приладів потрібно, щоб вони були розраховані на 12 вольт, або користувач повинен мати спеціальні адаптери: інвертор 12/220 В, автомобільну зарядку або відповідний стабілізатор напруги.

А якщо на холостому ходу?

Справді, є інший, більш реальний варіант: завести машину і тримати двигун на холостому ходу. У такому режимі – і без шкоди для АКБ! – автомобіль зможе дати вам близько 150 – 200 Вт потужності (можливо, дещо більше - залежить класу авто і від об’єму двигуна).

Щоб скоротити час зарядження гаджетів від розетки підкурювача, використовуйте потужні “зарядки”: нинішні смартфони підтримують зарядний струм 2 ампери.

При даному варіанті машина споживатиме близько 0,6 – 1,0 л пального на годину роботи. Для порівняння: портативні бензогенератори мають споживання пального нарівні 0,2 – 0,6 л/год, але видають при цьому відповідно 2,5 – 4,5 кВт (2500 – 4500 Вт) енергії. І тим не менш, таке використання автомобіля в якості електростанції можна вважати виходом зі складного становища.

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Зазначимо, що якщо на холостому ходу підключити до гнізда підкурювача щось потужніше за 150 – 200 Вт, частину енергії буде відбиратися від акумулятора. Який врешті-решт сяде і машину не вдасться завести.

Споживана потужність та номінальна напруга деяких пристроїв

Споживач Потужність Напруга Підключення до мережі авто Зарядний пристрій смартфона 10 – 25 Вт 220 В Через інвертор 10 – 25 Вт 12 В В гніздо підкурювача Ноутбук 45 Вт 220 В Через інвертор 45 Вт 19 – 20 В Спеціальний стабілізатор Лампа-переноска (LED) 5 – 10 Вт 12 В В гніздо підкурювача Ліхтарик акумуляторний 5 – 15 Вт 5 В Через USB-адаптер у гніздо підкурювача



Декілька порад з підзарядження гаджетів від автомобіля

Для зарядження девайсів від бортової мережі авто використовуйте “трійник” з кількома розетками для автомобільних ”зарядок” стандартного формату. Гніздо автомобільного підкурювача зазвичай розраховано на 100 – 150 Вт споживання. Тобто можна без проблем одночасно заряджати 3-4 смартфони.

Щоб скоротити час зарядки і не ганяти даремно двигун машини, використовуйте максимально потужні зарядні пристрої. Багато які сучасні смартфони мають штатну 220-вольтну зарядку на струм заряду 2 ампери. І автомобільну “зарядку” треба придбати саме з таким вихідним струмом (Output).

Для одночасного зарядження кількох гаджетів використовуйте трійник (на фото в центрі). На швидкості зарядження кожного девайсу це не відбивається.

Під час використання автомобіля в якості електростанції (підзарядка гаджетів, освітлення тощо), не активуйте інші потужні споживачі на борту автомобіля – стоп-сигнали, фари, підігріви, гучну музику. Це потрібно, щоб уберегти від посадки стартерну батарею машини. І не важливо, працюватиме при цьому двигун, чи ні.

Будьте обережні з конвертерами 12/220 В, які підключаються напряму до клем стартерного акумулятора. В такий спосіб можна так “захопитися” споживанням, що батарею буде посаджено і вона не заведе двигун.

Рекомендація Авто 24

Збираючись використовувати автомобіль в якості електростанції, придбайте вольтметр або мультиметр (у магазинах дешевих промтоварів коштує 150 – 200 грн). І контролюйте час від часу напругу на клемах АКБ машини. При усіх вимкнених споживачах і за кілька годин після зупинки двигуна напруга не повинна бути нижче за 12,5 – 12,6 В. Якщо вона буде нижчою, батарею треба підзарядити тривалою поїздкою або від стаціонарного джерела струму.

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