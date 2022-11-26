Парадоксальная вещь: семья сидит без электроэнергии, а в ее распоряжении под окном – автомобиль с бортовой энергетикой мощностью до 1000 ватт. С инженерной точки зрения здесь есть что обсудить.

Сколько электроэнергии может дать автомобиль

Во-первых, у машины есть стартерная батарея. Это довольно емкий источник питания, который при правильном подходе может, скажем, освещать всю квартиру в течение нескольких вечеров. Или питать ноутбук в течение полутора-двух рабочих дней. Но после этого батарея не сможет завести автомобиль и сама потребует зарядки в течение 8 – 12 часов. (Оставить АКБ в разряженном состоянии на несколько дней нельзя, но это тема отдельного разговора).

Как устроить энергоснабжение квартиры от автомобильного аккумулятора

От автомобильной розетки подзаряжаются любые осветительные приборы и устройства связи.

Во-вторых, современный автомобиль имеет генератор мощностью около 1 кВт (1000 ватт). Это приличная цифра даже по меркам бытового потребления. Но! Генератор выдает ее при оборотах двигателя машины порядка 2000 – 3000 об/мин. То есть, чтобы дома нормально работал холодильник, пара ноутбуков и телевизор, кто-то должен сидеть в машине под окном и газировать от всей души. Это малореально с технической точки зрения и малоцелесообразно с финансовой.

Разумеется, в обоих случаях для питания ламп, ноутбука и других приборов нужно, чтобы они были рассчитаны на 12 вольт или пользователь должен иметь специальные адаптеры: инвертор 12/220 В, автомобильную “зарядку” или соответствующий стабилизатор напряжения.

А если на холостом ходу?

Действительно, есть другой, более реальный вариант: завести машину и держать двигатель на холостом ходу. В таком режиме – и без ущерба для АКБ! – автомобиль сможет дать вам около 150 – 200 Вт мощности (возможно, несколько больше – зависит класса авто и от объема двигателя).

Чтобы сократить время зарядки гаджетов от розетки подкуривателя, используйте мощные “зарядки”: нынешние смартфоны поддерживают зарядный ток 2 ампера.

При данном варианте машина потребляет около 0,6 – 0,8 – 1,0 л горючего в час работы. Для сравнения: портативные бензогенераторы имеют потребление топлива порядка 0,2 – 0, 6 л/ч, но выдают при этом соответственно 2,5 – 4,5 кВт (2500 – 4500 Вт) энергии. И тем не менее такое использование автомобиля в качестве электростанции можно считать выходом из сложного положения.

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Отметим, что если на холостом ходу подключить к разъему подкуривателя что-то мощнее 150 – 200 Вт, часть энергии будет отбираться от аккумулятора. Который в конце концов сядет, и машину не удастся завести.

Потребляемая мощность и номинальное напряжение некоторых устройств

Потребитель Мощность Напряжение Подключение к сети авто Зарядное устройство смартфона 10 – 25 Вт 220 В Через инвертор 10 – 25 Вт 12 В В гнездо подкуривателя Ноутбук 45 Вт 220 В Через инвертор 45 Вт 19 – 20 В Специальный стабилизатор Лампа-переноска (LED) 5 – 10 Вт 12 В В гнездо подкуривателя Фонарик аккумуляторный 5 – 15 Вт 5 В Через USB-адаптер в гнездо покурителя



Несколько советов по подзарядке гаджетов от автомобиля

Для зарядки девайсов от бортовой сети авто используйте тройник с нескольким розетками для автомобильных зарядок стандартного формата. Гнездо автомобильного прикуривателя обычно рассчитано на 100 – 150 Вт потребления. То есть можно без проблем одновременно заряжать 3-4 смартфона.

Чтобы сократить время зарядки и не гонять понапрасну двигатель машины, используйте максимально мощные зарядные устройства. Многие современные смартфоны имеют штатную 220-вольтную “зарядку” на ток заряда 2 ампера. И автомобильную зарядку нужно приобрести именно с таким выходным током (Output).

Для одновременной зарядки нескольких гаджетов используйте тройник (на фото в центре). На скорости зарядки каждого девайса это не отразится.

При использовании автомобиля в качестве электростанции (подзарядка гаджетов, освещения и т.п.) не активируйте другие мощные потребители на борту автомобиля – стоп-сигналы, фары, подогревы, громкую музыку. Это нужно, чтобы уберечь от посадки стартерную батарею машины. И не важно, будет ли при этом работать двигатель или нет.

Соблюдайте осторожность с конвертерами 12/220 В, которые подключаются напрямую к клеммам стартерного аккумулятора. Таким образом можно так "увлечься" потреблением, что батарея будет посажена и не сможет завести двигатель.

Рекомендация Авто 24

Собираясь использовать автомобиль в качестве электростанции, приобретите вольтметр или мультиметр (в магазинах дешевых промтоваров стоит 150 – 200 грн). И контролируйте время от времени напряжение на клеммах АКБ машины. При всех выключенных потребителях и через несколько часов после остановки двигателя напряжение не должно быть ниже 12,5 – 12,6 В. Если будет ниже, батарею нужно подзарядить длительной поездкой или от стационарного источника тока.

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