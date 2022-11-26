Парадоксальная вещь: семья сидит без электроэнергии, а в ее распоряжении под окном – автомобиль с бортовой энергетикой мощностью до 1000 ватт. С инженерной точки зрения здесь есть что обсудить.
Сколько электроэнергии может дать автомобиль
Во-первых, у машины есть стартерная батарея. Это довольно емкий источник питания, который при правильном подходе может, скажем, освещать всю квартиру в течение нескольких вечеров. Или питать ноутбук в течение полутора-двух рабочих дней. Но после этого батарея не сможет завести автомобиль и сама потребует зарядки в течение 8 – 12 часов. (Оставить АКБ в разряженном состоянии на несколько дней нельзя, но это тема отдельного разговора).
Как устроить энергоснабжение квартиры от автомобильного аккумулятора
От автомобильной розетки подзаряжаются любые осветительные приборы и устройства связи.
Во-вторых, современный автомобиль имеет генератор мощностью около 1 кВт (1000 ватт). Это приличная цифра даже по меркам бытового потребления. Но! Генератор выдает ее при оборотах двигателя машины порядка 2000 – 3000 об/мин. То есть, чтобы дома нормально работал холодильник, пара ноутбуков и телевизор, кто-то должен сидеть в машине под окном и газировать от всей души. Это малореально с технической точки зрения и малоцелесообразно с финансовой.
Разумеется, в обоих случаях для питания ламп, ноутбука и других приборов нужно, чтобы они были рассчитаны на 12 вольт или пользователь должен иметь специальные адаптеры: инвертор 12/220 В, автомобильную “зарядку” или соответствующий стабилизатор напряжения.
А если на холостом ходу?
Действительно, есть другой, более реальный вариант: завести машину и держать двигатель на холостом ходу. В таком режиме – и без ущерба для АКБ! – автомобиль сможет дать вам около 150 – 200 Вт мощности (возможно, несколько больше – зависит класса авто и от объема двигателя).
Чтобы сократить время зарядки гаджетов от розетки подкуривателя, используйте мощные “зарядки”: нынешние смартфоны поддерживают зарядный ток 2 ампера.
При данном варианте машина потребляет около 0,6 – 0,8 – 1,0 л горючего в час работы. Для сравнения: портативные бензогенераторы имеют потребление топлива порядка 0,2 – 0, 6 л/ч, но выдают при этом соответственно 2,5 – 4,5 кВт (2500 – 4500 Вт) энергии. И тем не менее такое использование автомобиля в качестве электростанции можно считать выходом из сложного положения.
Читайте также: Сел аккумулятор: как зарядить АКБ в чужом городе
Отметим, что если на холостом ходу подключить к разъему подкуривателя что-то мощнее 150 – 200 Вт, часть энергии будет отбираться от аккумулятора. Который в конце концов сядет, и машину не удастся завести.
Потребляемая мощность и номинальное напряжение некоторых устройств
|
Потребитель
|
Мощность
|
Напряжение
|
Подключение к сети авто
|
Зарядное устройство смартфона
|
10 – 25 Вт
|
220 В
|
Через инвертор
|
10 – 25 Вт
|
12 В
|
В гнездо подкуривателя
|
Ноутбук
|
45 Вт
|
220 В
|
Через инвертор
|
45 Вт
|
19 – 20 В
|
Специальный стабилизатор
|
Лампа-переноска (LED)
|
5 – 10 Вт
|
12 В
|
В гнездо подкуривателя
|
Фонарик аккумуляторный
|
5 – 15 Вт
|
5 В
|
Через USB-адаптер в гнездо покурителя
Несколько советов по подзарядке гаджетов от автомобиля
- Для зарядки девайсов от бортовой сети авто используйте тройник с нескольким розетками для автомобильных зарядок стандартного формата. Гнездо автомобильного прикуривателя обычно рассчитано на 100 – 150 Вт потребления. То есть можно без проблем одновременно заряжать 3-4 смартфона.
- Чтобы сократить время зарядки и не гонять понапрасну двигатель машины, используйте максимально мощные зарядные устройства. Многие современные смартфоны имеют штатную 220-вольтную “зарядку” на ток заряда 2 ампера. И автомобильную зарядку нужно приобрести именно с таким выходным током (Output).
Для одновременной зарядки нескольких гаджетов используйте тройник (на фото в центре). На скорости зарядки каждого девайса это не отразится.
- При использовании автомобиля в качестве электростанции (подзарядка гаджетов, освещения и т.п.) не активируйте другие мощные потребители на борту автомобиля – стоп-сигналы, фары, подогревы, громкую музыку. Это нужно, чтобы уберечь от посадки стартерную батарею машины. И не важно, будет ли при этом работать двигатель или нет.
- Соблюдайте осторожность с конвертерами 12/220 В, которые подключаются напрямую к клеммам стартерного аккумулятора. Таким образом можно так "увлечься" потреблением, что батарея будет посажена и не сможет завести двигатель.
Рекомендация Авто 24
Собираясь использовать автомобиль в качестве электростанции, приобретите вольтметр или мультиметр (в магазинах дешевых промтоваров стоит 150 – 200 грн). И контролируйте время от времени напряжение на клеммах АКБ машины. При всех выключенных потребителях и через несколько часов после остановки двигателя напряжение не должно быть ниже 12,5 – 12,6 В. Если будет ниже, батарею нужно подзарядить длительной поездкой или от стационарного источника тока.
Читайте также: Зарядное для АКБ: лучше выбрать