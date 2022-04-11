Якщо авто використовується з перервами, та ще й виключно для коротких поїздок, акумулятор може вичерпати свій запас енергії. В результаті чого стартер не провертає колінвал і двигун не заводиться. Де шукати зарядку для АКБ автомобіля, якщо немає власного гаража – наприклад, у чужому місті?

Автомобіль вимушених переселенців, як правило, не має бази для обслуговування – гаража або бодай приватного подвір’я, де можна знайти розетку 220 В та зарядний пристрій. Тому “посаджений” акумулятор часто викликає розпач у власника машини: що робити?

Відправлятися на пошуки зарядки акумулятора краще на машині з цим самим акумулятором. Для цього мотор можна завести, “прикуривши” від машини- донора

Читайте також: Як знайти хорошу СТО у чужому місті

По-перше, підкажемо, що дуже бажано все-таки запустити двигун, аби ви могли повезти акумулятор на пошуки підзарядки на машині, а на собі. Для повторної спроби запуску дайте батареї відпочити 3 – 5 хвилин, вимкніть абсолютно усі споживачі на борту, натисніть зчеплення і лише після того вмикайте запалювання і стартер.

При використанні якісної фірмової “зарядки” відключати клеми батареї від бортової мережі авто необов’язково.

По-друге, треба знати про головну складність підзарядки акумулятора: послуга це (неважливо, платна чи по дружньому безкоштовна) тривала. Якщо підходити до діла серйозно, заряджати батарею треба кілька годин. Ємність АКБ в ампер-годинах (вказана на етикетці) треба розділити на значення номінального зарядного струму (який становить 10 % ємності) – і вийде орієнтовний час зарядки у годинах.

На СТО. Найбільш очевидний варіант, але він не найнадійніший і точно не найдешевший. Можливо, місця в цеху на 5-6 годин для вашої машини не знайдеться, а майстри не схочуть знімати акумулятор і носитися з ним по території.

У магазині запчастин. Там, де продають нові акумулятори, обов’язково є зарядний пристрій. Його тримають не для надання послуги автомобілістам, а для підтримання у порядку батарей на вітринах – але за нинішніх умов можуть піти вам назустріч і поставити на зарядку вашу батарею. Але її доведеться демонтувати з автомобіля і занести до магазину (це може зробити продавець, який зазвичай встановлює нову АКБ на машину покупця).

Читайте також: Нові питання про АКБ: як доглядати за акумулятором

На гаражах. Можна заїхати у найближчий гаражний кооператив і звернутися до першого-ліпшого відкритого боксу. У хазяйновитих автомобілістів старої школи як правило є свої зарядні пристрої. З собою вам його навряд чи дадуть, але підключити дроти до вашого акумулятора – дуже може бути. Щоправда, вам доведеться або залишити машину у незнайомому місці на кілька годин, або провести цей час поряд з машиною на гаражах (нічого страшного насправді, якщо у вас буде ідейно близький співрозмовник).

Там, де підкотити машину до розетки та зарядного пристрою не вийде, акумулятор доведеться зняти і занести у приміщення

Від працюючого двигуна. Це найбільш сумнівний спосіб, хоча для більшості моделей він, як то кажуть, робочий. Якщо вам таки вдасться завести двигун від посадженої АКБ (або від машини-донора), можна залишити двигун працюючим, щоб генератор зарядив батарею. Але на підзарядку хоча б на 10 – 15 % піде не менше години часу і відповідно, не менше 1,0 – 1,5 л пального. Усі споживачі на борту при цьому мають бути вимкнені. Зрозуміло, що під час руху зарядка теж триватиме (може й більш інтенсивна), але й витрата пального збільшиться. І все одно буде бажано потім дозарядити акумулятор від стаціонарного джерела.

Сучасні комп’ютеризовані “зарядки” (так звані інтелектуальні) зручні та компактні, тож за фінансової можливості таку варто придбати у власність.

Рекомендація “Авто 24”

Так, акумулятору, який подовгу стоїть без діла, властиво втрачати заряд. Але з іншого боку, це може бути ознакою скорого виходу батареї з ладу, адже вона один з найменш довговічних компонентів автомобіля (термін служби АКБ в середньому складає 4 – 6 років). Тож якщо під час пошуку підзарядки у вас буде контакт з сервісменами, радимо попрохати професіонала поміж іншим перевірити АКБ на предмет його остаточного ресурсу. Можливо, акумулятор уже відпрацював своє і покладатися на нього вже не можна, тобто треба готувати бюджет до покупки нового джерела енергії.

Читайте також: Як дізнатися, коли відмовить автомобільний акумулятор