Если автомобиль используется с перерывами, да еще исключительно для коротких поездок, аккумулятор может исчерпать свой запас энергии. В результате чего стартер не проворачивает коленвал и двигатель не заводится. Где искать зарядку для АКБ автомобиля, если нет собственного гаража – например, в чужом городе?

Автомобиль вынужденных переселенцев, как правило, не имеет базы для обслуживания – гаража или хотя бы частного двора, где можно найти розетку 220 В и зарядное устройство. Поэтому "посаженный" аккумулятор часто вызывает отчаяние у владельца машины: что делать?

Отправляться на поиски зарядки аккумулятора лучше на машине с этим же аккумулятором. Для этого мотор можно завести, "прикурив" от машины-донора.

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Во-первых, подскажем, что очень желательно все же запустить двигатель, чтобы вы могли повезти аккумулятор на поиски подзарядки на машине, а на себе. Для повторной попытки запуска дайте батарее отдохнуть 3 – 5 минут, выключите абсолютно все потребители на борту, выжмите сцепление (если у вас “механика”), и только после этого включайте зажигание и стартер.

При использовании фирменного зарядного устройства отключать клеммы батареи от бортовой сети авто необязательно.

Во-вторых, нужно знать о главной сложности подзарядки аккумулятора: услуга эта (неважно, платная или по-дружески бесплатная) длительная. Если подходить к делу серьезно, заряжать батарею нужно несколько часов. Емкость АКБ в ампер-часах (указанная на ее этикетке) следует разделить на значение номинального зарядного тока (который составляет 10 % емкости) – и получится ориентировочное время зарядки в часах.

На СТО. Наиболее очевидный вариант, но он не самый надежный и не самый дешевый. Возможно, места в цехе на 5-6 часов для вашей машины не найдется, а профессионалы не захотят снимать аккумулятор и носиться с ним по территории.

В магазине запчастей. Там, где продают новые аккумуляторы, обязательно есть зарядное устройство. Его держат не для предоставления услуги автомобилистам, а для поддержания в порядке батарей на витринах – но в нынешних условиях могут пойти вам навстречу и поставить на зарядку вашу АКБ. Но ее придется демонтировать из автомобиля и занести в магазин (это может сделать продавец, обычно устанавливающий новую АКБ на машину покупателя).

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В гаражах. Можно заехать в ближайший гаражный кооператив и обратиться в первый попавшийся открытый бокс. У хозяйственных автомобилистов старой школы обычно есть свои зарядные устройства. С собой вам его вряд ли дадут, но подключить провода к вашему аккумулятору очень может быть. Правда, вам придется либо оставить машину в незнакомом месте на несколько часов, либо провести это время рядом с машиной на гаражах (ничего страшного, особенно если рядом с вами окажется идейно близкий собеседник).

Там, где подкатить машину к розетке и зарядному устройству не получится, аккумулятор придется снять и занести в помещение

От работающего двигателя. Это самый сомнительный способ, хотя для большинства моделей он, как говорится, рабочий. Если удастся завести двигатель от посаженной АКБ (или от машины-донора), можно оставить двигатель работающим, чтобы генератор зарядил батарею. Но на подзарядку хотя бы на 10 – 15% уйдет не менее часа времени и соответственно не менее 1,0 – 1,5 л горючего. Все потребители на борту при этом должны быть выключены. Понятно, что во время движения зарядка тоже будет продолжаться (может и более интенсивная), но расход топлива увеличится. И все равно будет желательно затем зарядить аккумулятор от стационарного источника.

Современные компьютеризированные “зарядки” (так называемые интеллектуальные) удобны и компактны, так что при финансовой возможности такую стоит приобрести в собственность.

Рекомендация “Авто 24”

Да, аккумулятору, который подолгу стоит без дела, свойственно терять заряд. Но с другой стороны, это может являться признаком быстрого выхода батареи из строя, ведь она один из наименее долговечных компонентов автомобиля (срок службы АКБ в среднем составляет 4 – 6 лет). Если при поиске подзарядки у вас будет контакт с сервисменами, советуем попросить профессионала между делом проверить АКБ на предмет его остаточного ресурса. Возможно, аккумулятор уже отработал свое и полагаться на него будет нельзя, то есть нужно готовить бюджет к покупке нового источника энергии.

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