Щоб залишитися з електроенергією під час тривалих відключень, багато хто з мешканців вдався до використання автомобільного акумулятора як джерела струму у домівці. Такий режим жорстокий по відношенню до стартерної АКБ машини, але є спосіб уберегти її від швидкої деградації.

Логіка тих, хто прилаштував автомобільну батарею до інвертора 12/220 В або до прямого підключення 12-вольтного освітлення чи WiFi-роутера зрозуміла. Автомобільний акумулятор достатньо місткий, фізично доступний та недорогий за ціною.

Автомобільна АКБ стала справжнім порятунком під час тривалих відключень світла. Але щоб батарея не “померла” передчасно, треба користуватися нею грамотно.

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Крім того, у багатьох водіїв є для нього зарядний пристрій та майже усі необхідні у побуті електроприлади на напругу у 12-вольт: лампи-переноски, блоки живлення для ноутбуків, а головне – адаптери для зарядки телефонів та ліхтарів. Та й інвертори для перетворення акумуляторного струму 12В на побутовий 220 В багато хто встиг придбати. Але є одна проблема: АКБ у такому режимі довго не живе.

Чому акумулятору важко

Звичайний автомобільний акумулятор недаремно називається стартерним. Він створений, щоб віддати протягом 5 – 10 секунд великий струм – аж до 200 – 300 ампер, і відразу по тому (як тільки заведеться двигун) отримувати зарядку. Тобто в розрядженому стані від перебуває недовго. А тому його банки та електродні пластини вдалося зробити простими і недорогими, тонкими та з вільно налитим електролітом. Але платня за це – схильність до сульфатації під час перебування у розрядженому стані.

Між тим, під час роботи у “побутовому” (а точніше, тяговому) режимі акумулятор протягом кількох годин розряджається, щоб потім, коли увімкнуть струм, скажімо, один раз на добу, отримати зарядку від стаціонарного пристрою. Це фактично той самий тяговий режим, який є несприятливим для ресурсу стартерного акумулятора.

Як захистити АКБ від старіння

На щастя, акумулятор, працюючи вдома замість 220-вольтних розеток, найчастіше віддає невеликий струм. Який садить батарею на порядок повільніше, ніж стартер. Це значить, що відстрочена на півдоби-добу зарядка не дуже впливає на її ресурс. Щоправда, за умови, що акумулятор при цьому спустошений лише частково. Тобто виходить, що власнику слід дотримуватися кількох умов:

Заряджати батарею при першій же нагоді, поповнюючи втрачений запас енергії (як вирахувати втрати енергії, ми розповідаємо нижче);

Не залишати посаджену АКБ без підзарядження більш як на добу;

Не допускати посадки напруги на клемах нижче 11,0 – 11,5 вольт. Така напруга – свідчення неприпустимо глибокого розряду.

Один з непростих моментів тут – контроль кількості витраченої з акумулятора енергії. Адже від цього залежить, як довго потім його треба заряджати – звісно, якщо у вас не автоматичний (інтелектуальний) зарядний пристрій, а прилад з ручними налагодженнями.

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Перевірка напруги – головний інструмент контролю за станом АКБ для продовження її життя. Не можна допускати падіння вольтажу нижче 11,5 – 11,0 В.

Як довго заряджати АКБ

Щоб зрозуміти, скільки часу і яким струмом треба заряджати посаджений акумулятор, треба знати, скільки він втратив енергії. Дізнатися про це є два способи.

1) Напруга на клемах

Після перебування у стані спокою (без отримання та віддання енергії) протягом 10 годин справна і повністю заряджена батарея має показувати на клемах не менше 12,5 вольт. Природньо, що після кількох годин живлення від неї, наприклад, LED-переноски та WiFi-роутера напруга впаде – орієнтовно, до 12,1 – 12,3 В. Дуже приблизно можна оцінити залишок енергії в АКБ так: 50 % - при напрузі близько 11,5 В, 75 % - при показаннях вольтметра 12,0 В.

2) Розрахунок

Маючи бажання, нескладно розрахувати, скільки енергії віддав споживачам акумулятор – щоб згодом рівно стільки ж “влити” в нього під час зарядки.

Приклад 1

Ви заживили від АКБ WiFi-роутер на чотири години поспіль. В середньому такий пристрій потребує порядку 5 - 6 Вт, тобто він споживає струм близько 0,5 ампера (6 Вт : 12 В = 0,5 А). Виходить, за чотири години девайс взяв з батареї 2 А*год (0,5 А х 4 год = 2 А*год). Значить, щоб підзарядити акумулятор до стану повного, потрібно заряджати його струмом 2 А протягом 1-ї години, або струмом 1 А протягом 2-х годин.

Приклад 2

До акумулятора протягом 5 годин була підключена яскрава автомобільна LED-переноска потужністю 10 Вт. Вона споживала струм 0,83 А (10 Вт : 12 В = 0,83 А), і за весь час відібрала в акумулятора трохи більше 4,0 А*год (0,8 А х 5 год = 4,16 А*год). Значить, батарею треба підзарядити струмом 1 А протягом 4-х годин, або струмом 2 А протягом 2-х годин, або, скажімо, 4-ма амперами протягом 1-ї години.

Щоб стартерний акумулятор під час використання у тяговому режимі не деградував, його треба заряджати після кожного тривалого використання.

Якщо одночасно від батареї живилися інші електроприлади, спожиту ними потужність (Вт або А*год) треба додавати. Коли побутові споживачі підключаються до акумулятора через інвертор 12В/220 В, спожиту ними потужність при розрахунках треба збільшувати на третину, бо сам перетворювач споживає близько 30 % “пропущеної” через себе потужності.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо клопоти з постійними замірами напруги та підзарядженням вам геть не до вподоби, ситуацію можна спростити: придбайте так званий акумулятор подвійного призначення. На відміну від тягових та UPS-них моделей, це буде зовні звичайний автомобільний акумулятор, в одному зі стандартних типорозмірів та зі звичними контактними штирями під автомобільні клеми. Але його конструкція (AGM або GEL) дозволяє багатократні глибокі розрядження без скорочення терміну служби. При цьому у стартерному режимі ці типи АКБ працюють так само безпроблемно. Тобто цей акумулятор з часом може бути вилучений з побутової служби і встановлений на автомобіль, де буде успішно виконувати суто автомобільні завдання. До речі, майте на увазі, що батареї типу AGM потребують дещо особливих умов зарядки.

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