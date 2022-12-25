Чтобы остаться с электроэнергией во время длительных отключений, многие жители прибегли к использованию автомобильного аккумулятора в качестве источника тока в квартире. Такой режим жесток по отношению к стартерной АКБ машины, но есть способ уберечь ее от быстрой деградации.

Логика тех, кто пристроил автомобильную батарею к инвертору 12/220 В или прямому подключению 12-вольтного освещения с WiFi-роутером, понятна. Автомобильный аккумулятор достаточно ёмкий, физически доступный и недорогой по цене.

Автомобильная АКБ стала настоящим спасением во время продолжительных отключений света. Но чтобы батарея не “умерла” преждевременно, нужно пользоваться ею грамотно.

Как устроить энергоснабжение квартиры от автомобильного аккумулятора

Кроме того, у многих водителей есть для него зарядное устройство и почти все необходимые в быту электроприборы на напряжение в 12-вольт: лампы-переноски, блоки питания для ноутбуков, а главное – адаптеры для зарядки телефонов и фонарей. Да и инверторы для превращения аккумуляторного тока 12В в бытовой 220В многие успели приобрести. Но есть одна проблема: АКБ в таком режиме долго не живет.

Почему аккумулятору тяжело

Обычный автомобильный аккумулятор не зря называется стартерным. Он создан, чтобы отдать в течение 5 – 10 секунд большой ток – вплоть до 200 – 300 ампер, и сразу после (как только заведется двигатель) получать зарядку. То есть в разряженном состоянии он находится совсем недолго. Поэтому его банки и электродные пластины удалось сделать простыми и недорогими, тонкими и со свободно налитым электролитом. Но плата за это – склонность к сульфатации при нахождении в разряженном состоянии.

Между тем, при работе в “бытовом” режиме аккумулятор в течение нескольких часов разряжается, чтобы затем, когда свет дадут, скажем, один раз в сутки, получить зарядку от стационарного устройства. Это фактически тот самый тяговый режим, который максимально неблагоприятен для ресурса стартерного аккумулятора.

Стартерные АКБ наиболее распространенных типов не прощают глубоких разрядов – их ресурс из-за этого значительно сокращается.

Как защитить АКБ от старения

К счастью, аккумулятор, работая дома вместо 220-вольтных розеток, чаще всего отдает небольшой ток. Который садит батарею на порядок медленнее, чем стартер. Это значит, что отсроченная на полсуток-сутки зарядка не очень влияет на ее ресурс. Правда, при условии, что аккумулятор при этом опустошен только частично. То есть получается, что владельцу следует соблюдать несколько условий:

Заряжать батарею при первой же возможности, пополняя утраченный запас энергии (как легко рассчитать потерю энергии, мы рассказываем ниже);

Не оставлять посаженную АКБ без подзарядки более чем на сутки;

Не допускать посадки напряжения на клеммах ниже 11,0 – 11,5 вольт. Такое напряжение – свидетельство недопустимо глубокого разряда.

Один из непростых моментов здесь – контроль количества израсходованной из аккумулятора энергии. Ведь от этого зависит, как долго потом его нужно заряжать – конечно, если у вас не автоматическое (интеллектуальное) зарядное устройство, а прибор с ручными настройками.

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Проверка напряжения – главный инструмент контроля состояния АКБ для продления ее жизни. Нельзя допускать падения вольтажа ниже 11,5 – 11,0 В.

Как долго заряжать АКБ

Чтобы понять, сколько времени и каким током нужно заряжать посаженный аккумулятор, нужно знать, насколько он лишился энергии. Узнать об этом есть два способа.

1) Напряжение на клеммах

После пребывания в покое (без получения и отдачи энергии) в течение 10 часов исправная и полностью заряженная батарея должна показывать на клеммах не менее 12,5 вольт. Естественно, что после нескольких часов питания от нее, например, LED-переноски и Wi-Fi-роутера напряжение упадет – ориентировочно, до 12,1 – 12,3 В. Очень примерно можно оценить остаток энергии в АКБ так: 50 % - при напряжении близком к 11,5 В, 75% – при показаниях вольтметра 12,0 В.

2) Расчет

Имея желание, несложно рассчитать, сколько энергии отдал потребителям аккумулятор – чтобы впоследствии ровно столько же влить в него во время зарядки.

Пример 1

Вы запитали от АКБ WiFi-роутер на четыре часа подряд. В среднем такое устройство требует порядка 5 – 6 Вт, то есть оно потребляет ток около 0,5 ампера (6 Вт : 12 В = 0,5 А). Выходит, за четыре часа девайс взял с батареи 2 А*ч (0,5 А х 4 ч = 2 А*ч). Значит, чтобы подзарядить аккумулятор до полного состояния, нужно заряжать его током 2 А в течение 1 часа, или током 1 А в течение 2-х часов.

Пример 2

К аккумулятору в течение 5 часов подключена яркая автомобильная LED-переноска мощностью 10 Вт. Она потребляла ток 0,83 А (10 Вт : 12 В = 0,83 А), и за все время отобрала у аккумулятора чуть больше 4,0 А*ч (0,8 А х 5 ч = 4,16 А*ч ). Значит, батарею нужно подзарядить током 1 А в течение 4 часов, или током 2 А в течение 2 часов, или, скажем, 4-мя амперами в течение 1 часа.

Чтобы стартерный аккумулятор во время использования в тяговом режиме не деградировал, следует заряжать его после каждого длительного использования.

Если одновременно от батареи питались другие электроприборы, потребляемую ими мощность (Вт или А*ч) нужно суммировать. Когда бытовые потребители подключаются к аккумулятору через инвертор 12В/220 В, потребляемую ими мощность при расчетах нужно увеличивать на треть, потому что сам преобразователь потребляет около 30% "пропущенной" через себя мощности.

Рекомендация "Авто 24"

Если хлопоты с постоянными замерами напряжения и подзарядкой вам совсем не по душе, ситуацию можно упростить: приобретите так называемый аккумулятор двойного назначения. В отличие от тяговых и UPS-моделей (буферных), это будет внешне обычный автомобильный аккумулятор, в одном из стандартных типоразмеров и с привычными контактными штырями под автомобильные клеммы. Но его конструкция (AGM или GEL) разрешает многократные глубокие разрядки без сокращения срока службы. При этом в стартерном режиме эти типы АКБ работают так же беспроблемно. То есть этот аккумулятор по кончании проблем со светом может быть изъят из “бытовой службы” и установлен на автомобиль, где будет успешно выполнять чисто автомобильные задачи. Кстати, имейте в виду, что батареи типа AGM нуждаются в особых условиях зарядки.

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