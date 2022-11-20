Напередодні зими питання зарядження автомобільного акумулятора традиційно актуалізується. Цього року, коли через війну та відключення світла автомобільні АКБ стають для багатьох порятунком в енергозабезпеченні житла, “зарядка” стала просто необхідністю. Як правильно вибрати її?

Чесно кажучи, зарядний пристрій для акумулятора варто мати кожному автомобілістові. І певно, лише відсутність гаража чи іншої власної “бази” поки що перешкоджає цьому. Для автовласників, хто “дійшов” до купівлі такого приладу, “Авто 24” розповість про особливості зарядок і порядок вибору.

Варіантів зарядних пристроїв для автомобільних АКБ чимало, що дозволяє водієві обрати те, що йому потрібне і не переплачувати за зайві функції.

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Які бувають зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів

Для потреб пересічного автомобіліста у продажу можна знайти прилади трьох типів.

Бюджетні моделі . Це простенькі вироби, з мінімальними можливостями і так само невисокою надійністю. Деякі відверто небезпечні через неякісні матеріали. Можна рекомендувати хіба що у безвихідній ситуації.

З регулюванням струму . Найбільша група зарядок, переваги яких, як правило, у більш високій якості та в можливості регулювати параметри зарядження. Підійде для водія, який крім іншого дбає про продовження життя свого акумулятора.

Автоматичні (їх ще називають інтелектуальними). Підключив та забув – так можна коротко охарактеризувати цей популярний нині девайс. Електроніка сама оцінює ступінь розрядження АКБ, сама визначає параметри зарядження, сама корегує їх по ходу діла і сама вимикається. Важливий недолік: такий прилад не може заряджати сильно розряджену батарею. Можна порадити таку покупку власнику “свіжого” автомобіля, який хоче мати страховку на випадок “посадки” АКБ, але не хоче заморочуватися налаштуваннями та контролем за процесом зарядки.

Ознака серйозного зарядного пристрою – кілька додаткових функцій, у тому числі автоматичний режим, режим десульфатації, захист від “переполюсовки” тощо.

Які є додаткові опції у зарядок

З одного боку, додатковий функціонал дає власнику більше можливостей під час обслуговування акумулятора. А з іншого – вимагає певних технічних знань та більше часу при підготовці до зарядки.

Плавне регулювання струму . Більш ощадливий для акумуляторів пристрій, який можна пристосувати до акумуляторів різної ємності (розмірів), ступеню розрядки, різного призначення, віку та стану.

Режим десульфітації . Допомагає реанімувати акумулятор, який довго стояв у розрядженому стані. Може продовжити життя просто старої батареї.

Режим запрограмованого заряду. Для особливо дбайливих автомобілістів буде корисною можливість запрограмувати цикл заряду: спочатку одні значення струму та напруги, за кілька хвилин інші і т.д. Найчастіше це потрібно для “лікування” старих і проблемних батарей, але є й інші випадки.

Зарядка батарей типу AGM, GEL та кальцієвих . Для повноцінного зарядження преміальних сучасних акумуляторів потрібні особливі режими, зокрема, підвищена напруга 15 – 16,5 вольта.

Кілька рівнів напруги: 6, 12, 24 В. Крім автомобільної батареї, тут можна заряджати, наприклад, 6-вольтні акумулятори мотоциклів або дитячих машинок, ліхтарі тощо. Або перевіряти працездатність ламп вантажівок та інших 24-вольтних споживачів.

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Пусковий режим . Можливість завести двигун не від АКБ, а від “розетки” буде в нагоді перш за все у лютий мороз, особливо якщо мотор має великий робочий об’єм. Також може бути затребуваним для машини, яка виїздить лише час від часу і постійно має недозаряджений акумулятор.

Режим зварювання. Найбільш універсальні зарядні пристрої мають і таку функцію. Але це вже не стільки “зарядка”, скільки професійне гаражне обладнання.

Повністю автоматичні (інтелектуальні) зарядні пристрої останнім часом стали доступними за ціною: за 800 грн можна підібрати цілком прийнятний варіант.

Чи варто купувати інтелектуальну (автоматичну) зарядку

Це дуже зручний для сучасного автовласника варіант, який вимагає мінімуму зусиль для відновлення працездатності акумулятора. Краплина дьогтю у тому, що дуже часто про втрату працездатності АКБ власник дізнається тоді, коли батарея сіла “в нуль” і зарядити її автоматичною зарядкою не можна.

Тобто інтелектуальний пристрій безумовно має сенс тоді, коли водій готовий підзаряджати АКБ превентивно, а не коли батарея “померла”.

В ідеалі така зарядка-автомат могла б бути доповненням до класичного пристрою, нехай навіть без численних функцій. Тобто у більшості випадків можна користуватися бережним у ставленні до АКБ інтелектуальним пристроєм. А у випадку глибокого посадження акумулятора можна використати “класику”, щоб “зіштовхнути” батарею з розрядженого стану до рівня, від якого його зможе заряджати автоматичний девайс.

Як обрати якісну зарядку

На жаль, зарядний пристрій для автомобільного акумулятора доводиться обирати ще за одним параметром – за якістю. Адже у продажу чимало пристроїв, які будуть загрожувати безпеці вашого гаража. Через непродуману схемотехніку вони часто нагріваються, можуть створити коротке замкнення через облущення ізоляції з дротів або вихід з ладу радіодеталей.

Найдешевші зарядки можуть заряджати акумулятор довго, без урахування ступеня розрядження та особливостей конкретної батареї.

Звісно, розбирати зарядку при купівлі не будеш, але є певні зовнішні ознаки, що мають викликати у вас підозри:

Короткі дроти – як шнур живлення (менше 1 м), так і кабелі з крокодилами (менше 1,5 м). Таке намагання зекономити – ознака безвідповідального ставлення виробника до свого продукту.

Надто тонкі кабелі з клемами-затискувачами. Зазирніть також у ці клеми, щоб побачити товщину мідної жили проводу – на око він не може бути тонше за сірника.

Клеми-затискувачі з тонкого металу та зі слабким зусиллям притискування.

М’який дешевий пластик корпусу.

Відсутність запобіжника на лицевій чи тильній панелі корпусу.

І навпаки, є ознаки, які свідчать про намагання виробника зробити пристрій якісним. Це наявність таких необов’язкових елементів, як загальний вимикач на корпусі, контрольні прилади – в першу чергу амперметр, ручка для перенесення на корпусі.

Інтелектуальний зарядний пристрій хороший тим, що не потребує уваги протягом усього процесу зарядки.

Рекомендація “Авто 24”

Можливо, автомобілістам з господарським складом характеру варто буде звернути увагу на зарядні пристрої минулих часів – як фабричні, так і саморобні. У минулому столітті професійні конструктори та інженери-аматори могли створювати гідні вироби з великим запасом надійності та належним функціоналом. Цілком можливо, що вам трапиться навіть модель з елементами автоматизації та режимом десульфітації. Звісно, не буде зайвим після купівлі зробити апарату ревізію на предмет збереження ізоляції в середині корпусу. Але в цілому це буде гарна альтернатива нинішнім бюджетним “no name” рядкам.

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