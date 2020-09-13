Буває, що придбати пристрій для автомобільного акумулятора немає можливості – і тоді варто спробувати зробити його власними руками. Труднощі будуть, але все одно така ідея цілком реальна.

Причини, з якої ви одного разу не зможете придбати нову зарядку для автомобільного акумулятора, можуть бути різні: або дорого, або магазини закриті, або їх просто немає поруч. Тому ми запропонуємо різні варіанти саморобної “зарядки”.

Зарядний пристрій для акумулятора має бути надійним, адже його доводиться надовго залишати під напругою біля автомобіля. А такий коштує недешево

Попередимо відразу: навіть якщо ви не маєте диплома електрика, зробити зарядний пристрій самотужки можна. Ви зможете самі зробити корпус та несучу панель (раму), змонтувати на ньому деталі і приготувати дроти для з’єднання деталей.

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А ось коли дійде черга до власне з’єднання клем деталей між собою дротами, радимо попросити про допомогу професійного електрика. Та й у випадку будь-яких сумнівів варто звернутися по консультацію до професіонала.

Аби він проконтролював важливі моменти:

Правильність підбору трансформатора та інших компонентів Правильність з’єднання деталей між собою дротами Надійність ізоляції там, це вона необхідна

Схема найпростішого зарядного пристрою для АКБ нескладна. Замість готового діодного мосту можна взяти чотири окремі діоди (третя схема)

Як працює зарядний пристрій

Зарядний пристрій для акумулятора – це прилад, який знижує напругу побутової мережі 220 вольт до 13 – 14 вольт, одночасно перетворюючи струм зі змінного на постійний (саме такий потрібен акумулятору). Також у багатьох “зарядок” є схема, яка регулює силу струму, що подається на клеми АКБ. Таким чином, зарядний пристрій містить лише два-три основні компоненти, які вам знадобиться роздобути перш за все.

Тож, вам знадобляться такі компоненти:

Трансформатор для зниження напруги з 220 до 20 вольт. Можна знайти такий на барахолці, де продають старі радіодеталі – від лампового телевізора, великої радіоли тощо. Випрямляч – діодний міст, спайку з 4-х діодів. Міст можна спорудити також самотужки з потужних діодів, а можна запозичити від старого автомобільного генератора. Дроти багатожильні перетином жили не менше 2,5 мм для з’єднання деталей та підключення до розетки 220 В і акумулятора. Амперметр з межами виміру 0 – 10 ампер. Два запобіжники – один на 0,5 ампер, другий – на 10 ампер із корпусами. Затискувачі-”крокодили” та штепсельна вилка для мережі 220 вольт.

Два види з’єднань в електричних ланцюгах: паралельне (ліворуч) і послідовне (праворуч).

Що насправді важко – і дуже важливо – так це правильно підключити трансформатор і з’єднати з ним випрямляч – діодний міст. Тут бажано звернутись по допомогу до професійного електрика, тим більше що деякі легкодоступні трансформатори (наприклад, телевізійний ТС-180) мають первинну і вторинну обмотки з двох частин кожна, і їх треба теж правильно з’єднати між собою.

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Після остаточного складання зарядного пристрою і перевірки його досвідченим електриком прилад потрібно налагодити – мається на увазі в першу чергу струм зарядки. В найпростішому випадку він може бути нерегульованим, але все одно його треба встановити на певному значенні. Після підключення “зарядки” до батареї слід в один з дротів, що ведуть до АКБ, послідовно увімкнути амперметр і перевірити силу струму.

Щоб скласти зарядний пристрій для АКБ, знадобиться буквально кілька цілком доступних компонентів. Головне – правильно їх з’єднати

Якщо регулятор не планується, бажано встановити середнє значення струму – близько 3 – 5 ампер (номінальний струм зарядки – 10% від ємності АКБ). Швидше за все, спочатку струм виявиться більшим, тому для його зниження треба врізати в цей же дріт послідовно резістор великої потужності (номінал в Омах підбирається розрахунковим шляхом) або 12-вольтну автомобільну лампочку. І від її потужності (5, 21, 55 Ватт тощо) буде залежати сила струму.

Для облаштування найпростішого регулятора струму можна встановити в корпусі пристрою кілька потужних (з великою тепловіддачею) резисторів, які по черзі або одночасно ви будете потім вмикати у ланцюг підзарядки. Для зручності тут знадобиться певний перемикач, який буде перемикати дроти між резисторами різного номіналу.

Діодний міст потрібен, щоб зробити зі змінного струму постійний, міст складається з 4-х діодів. Майте на увазі, що він знижує напругу – приблизно з 20 вольт до 14-ти.

Поради до виготовлення зарядного пристрою

Головне в електротехніці – безпека. Ні економія, ні дефіцит матеріалів не можуть послужити приводом для ігнорування безпекою.

Проектуючи прилад, майте на увазі, що при роботі він буде нагріватися, тому використовуйте термостійкі матеріали: метал, гетинакс або текстоліт, дроти великого перетину і з надійною ізоляцією

З’єднання дротів із клемами компонентів схеми треба фіксувати не лише пайкою, а попередньо ще й механічним шляхом – скручуванням або загинанням жили.

Струм заряду має велике значення для довговічності акумулятора, тому дуже бажаний амперметр. Навіть якщо спочатку ви не зможете встановити цей прилад, залиште на корпусі місце для нього, щоби прокачати свою зарядку пізніше.

Рекомендація Авто24

Якщо фінансове питання для вас має велике значення, майте на увазі: якісний, тобто довговічний і безпечний зарядний пристрій не може коштувати дешево. Між тим, зробити такий добротний прилад своїми руками цілком можливо, головне – заручитися підтримкою консультанта – професіонального електрика.

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