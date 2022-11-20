В преддверии зимы вопрос зарядки автомобильного аккумулятора традиционно актуализируется. В этом году, когда из-за войны и отключения света автомобильные АКБ становятся для многих спасением в энергообеспечении жилья, "зарядка" стала просто необходимостью. Как правильно выбрать ее?

Честно говоря, зарядное устройство для аккумулятора следует иметь любому автомобилисту. И, вероятно, только отсутствие гаража или другой собственной базы пока препятствует этому. Для автовладельцев, кто "созрел" для покупки такого прибора, "Авто 24" расскажет об особенностях зарядок и порядке выбора.

Вариантов зарядных устройств для автомобильных АКБ не мало, что позволяет водителю выбрать нужную, и не переплачивать за лишние функции.

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Какие бывают зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Для нужд рядового автомобилиста в продаже можно найти приборы трех типов.

Бюджетные модели . Это простенькие изделия с минимальными возможностями и так же невысокой надежностью. Некоторые откровенно опасны из-за некачественных материалов. Можно рекомендовать разве что для безвыходной ситуации.

С регулировкой тока . Крупнейшая группа устройств, преимущества которых, как правило, в более высоком качестве и возможности регулировать параметры зарядки. Подойдет для водителя, который, кроме прочего, заботится о продлении жизни своего аккумулятора.

Автоматические (их еще называют интеллектуальными). Подключил и забыл – так можно кратко охарактеризовать этот популярный ныне девайс. Электроника сама оценивает степень разрядки АКБ, сама определяет параметры зарядки, сама корректирует их по ходу дела и сама выключается. Важный недостаток: такой прибор не может заряжать сильно разряженную батарею. Можно посоветовать такую покупку владельцу свежего автомобиля, который хочет иметь страховку на случай посадки АКБ, но не хочет заморачиваться настройками и контролем за процессом зарядки.

Признак серьезного зарядного устройства – дополнительные функции, включая автоматический режим, режим десульфатации, защиту от переполюсовки и т.д.

Какие дополнительные опции есть у зарядок

С одной стороны, дополнительный функционал дает владельцу больше возможностей при обслуживании аккумулятора. А с другой – требует определенных технических знаний и больше времени на подготовку к зарядке.

Плавная регулировка тока . Щадящее по отношению к аккумуляторам устройство, которое можно приспособить к АКБ разной емкости размеров, степени разрядки, разного назначения, возраста и состояния.

Режим десульфатации . Помогает реанимировать аккумулятор, который долго стоял в разряженном состоянии. Может продлить жизнь просто старой батарее.

Режим запрограммированного заряда. Для особо бережливых автомобилистов будет полезна возможность запрограммировать цикл заряда: сначала одни значения тока и напряжения, через несколько минут другие и т.д. Чаще всего это нужно для “лечения” старых и проблемных батарей, но есть и другие случаи.

Зарядка батарей типа AGM, GEL и кальциевых . Для полноценной зарядки премиальных современных аккумуляторов требуются особые режимы, в частности повышенное напряжение 15 – 16,5 вольт.

Несколько уровней напряжения: 6, 12, 24 В. Кроме автомобильной батареи, здесь можно заряжать, например, 6-вольтные аккумуляторы мотоциклов или детских машинок, фонари и т.д. Или проверять работоспособность ламп грузовиков и других 24-вольных потребителей.

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Пусковой режим . Возможность завести двигатель не от АКБ, а от "розетки" пригодится прежде всего в лютый мороз, особенно если мотор имеет большой рабочий объем. Также может быть востребован для машины, которая выезжает лишь время от времени и постоянно имеет недозаряженный аккумулятор.

Режим сварки. Наиболее универсальные зарядные устройства имеют такую функцию. Но это уже не столько домашняя зарядка, сколько профессиональное гаражное оборудование.

Полностью автоматические (интеллектуальные) зарядные устройства в последнее время стали доступны по цене: за 800 грн. можно подобрать вполне приемлемый вариант.

Стоит ли покупать интеллектуальную (автоматическую) зарядку

Это очень удобный для современного автовладельца вариант, требующий минимума усилий для восстановления работоспособности аккумулятора. Капля дегтя состоит в том, что очень часто о потере работоспособности АКБ владелец узнает тогда, когда батарея села “в ноль” и зарядить ее автоматической зарядкой нельзя.

То есть интеллектуальное устройство безусловно имеет смысл тогда, когда водитель готов подзаряжать АКБ превентивно, а не когда батарея “умерла”.

В идеале такая зарядка-автомат могла быть дополнением к классическому устройству, пусть даже без многочисленных функций. То есть в большинстве случаев можно пользоваться бережным по отношению к АКБ интеллектуальным устройством. А в случае глубокой посадки аккумулятора использовать “классику”, чтобы “столкнуть” батарею с разряженного состояния до уровня, с которого его сможет заряжать автоматический девайс.

Как выбрать качественную зарядку

К сожалению, зарядное устройство для автомобильного аккумулятора приходится выбирать еще по одному параметру – по качеству. Ведь в продаже немало девайсов, которые будут элементарно угрожать безопасности вашего гаража. Из-за непродуманной схемотехники дешевые приборы часто нагреваются, могут создать короткое замыкание из-за осыпания изоляции проводов или выхода из строя радиодеталей.

Самые дешевые зарядки могут заряжать аккумулятор долго, без учета степени разрядки и особенностей конкретной батареи.

Конечно, разбирать зарядку при покупке не будешь, но есть определенные внешние признаки, вызывающие у вас подозрения:

Короткие провода – как шнур питания (менее 1 м), так и кабели с крокодилами (менее 1,5 м). Такая попытка сэкономить – признак безответственного отношения производителя к своему продукту.

Слишком тонкие кабели с клеммами-зажимами. Загляните также в эти клеммы, чтобы увидеть толщину медной жилы провода – на глаз он не может быть тоньше спички.

Клеммы-зажимы из тонкого металла и со слабым усилием прижатия.

Мягкий недорогой пластик корпуса.

Отсутствие предохранителя на лицевой или тыльной панели корпуса.

И наоборот, есть признаки, свидетельствующие о желании производителя сделать устройство качественным. Это наличие таких необязательных элементов как общий выключатель на корпусе, контрольные приборы – в первую очередь амперметр, ручка для переноски на корпусе.

Интеллектуальное зарядное устройство хорошо тем, что не требует внимания на протяжении всего процесса зарядки.

Рекомендация “Авто 24”

Возможно, автомобилистам с хозяйственным складом характера стоит обратить внимание на зарядные устройства прошлых времен – как фабричные, так и самодельные. В прошлом веке профессиональные конструкторы и инженеры-любители могли производить достойные изделия с большим запасом надежности и надлежащим функционалом. Вполне возможно, что вам попадется даже модель с элементами автоматизации и режимом десульфатации. Конечно, не будет лишним после покупки произвести аппарату ревизию на предмет сохранности изоляции внутри корпуса. Но в целом это будет хорошая альтернатива нынешним бюджетным зарядкам “no name”.

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