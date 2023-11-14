Три електромобілі сперечались з дизельним кросовером на трасі протяжністю понад 1000 км у дуже несприятливу погоду: який з них проїхав швидше, а який витратив найменше грошей на дорогу?

В експерименті блогери з “Першої Електрички” використали такі електромобілі: великі електричні кросовери Volkswagen ID.6 та BYD Tang, а також компактний BYD Yuan Plus. На противагу “електричкам” виступив дизельний SEAT Tarraco з 2,0-літровим турбодизелем.

Пробіг проходив з Києва до Львова та назад за один день загальною протяжністю 1010 км. По дорозі електромобілі поповнювали запас енергії на публічних швидких зарядках за тарифом від 10 до 15 грн за кіловат. А дизельний SEAT заправлявся на АЗС по дорозі.

Також цікаво скільки проїде електромобіль Hyundai IONIQ 6 в реальних умовах

Жорстка конструкція шини Continental WinterContact TS 870 P створена для використання на важких автомобілях – з електричним приводом, великих, рамних позашляховиках або пікапах. Рекламна інформація

Дизель витрачав 7,7 літри дизпального на 100 км пробігу при швидкості 130 км на годину, втримуючись на активному круїз-контролі. Кросовер BYD Tang їхав трохи повільніше, але споживав електроенергії найбільше – 36,4 кВт на 100 км. Це дуже високий показник для сучасного електромобіля. Інші “електрички” були більш економними.

В Києва у Львів їхали разом, тобто власник дизельної машини перепочивав, поки “електрички” заправлялись. Всі робили по дві зупинки – біля Рівного та Житомира. Також заправили автомобілі в кінцевій точці – у Львові. А от назад вже розділились та спробували доїхати до столиці якнайшвидше. І хоча водій на дизельному авто зупинявся теж двічі, час перепочинку був менший, аніж на “електричках”.

В результаті експерименту три зовсім різні електромобілі проїхали за 15 – 15,5 годин понад тисячу кілометрів. Поки що вони відстали від дизеля за середньою швидкістю та часом подолання шляху, але не дуже суттєво. Так, водій на дизельного SEAT Tarraco доїхав зі Львова до Києва за 5 годин 25 хвилин з двома зупинками. Найкращий час серед “електричок” показав BYD Tang – 6 годин рівно. Протягом наступних півгодини приїхали інші електромобілі.

Якщо порахувати витрати у грошах, то вони не дуже відрізняються. Для власника SEAT Tarraco дорога обійшлась у 4714 грн. Всього на 460 грн менше заплатив за електроенергію власник великого китайського електрокросовера BYD Tang. А от два інші електромобілі BYD Yuan Plus та Volkswagen ID.6 витратили на поїздку від 3000 до 3200 грн. І це за умови, що вони поповнювали запас енергії на публічних платних електрозаправках.