Три электромобиля спорили с дизельным кроссовером на трассе протяженностью более 1000 км в очень неблагоприятную погоду: какой из них проехал быстрее, а какой потратил меньше денег на дорогу?

В эксперименте блоггеры из “Первой Электрички” использовали следующие электромобили: большие электрические кроссоверы Volkswagen ID.6 и BYD Tang, а также компактный BYD Yuan Plus. Против “электричек” выступил дизельный SEAT Tarraco с 2,0-литровым турбодизелем.

Пробег проходил из Киева во Львов и обратно за один день общей протяженностью 1010 км. По дороге электромобили пополняли запас энергии на публичных быстрых зарядках по тарифу от 10 до 15 грн за киловатт. А дизельный SEAT заправлялся на АЗС по дороге.

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Дизель тратил 7,7 литра дизтоплива на 100 км пробега при скорости 130 км в час, удерживаясь на активном круиз-контроле. Кроссовер BYD Tang ехал чуть медленнее, но потреблял электроэнергии больше всего – 36,4 кВт на 100 км. Это очень высокий показатель для современного электромобиля. Другие "электрички" были более экономными.

В Киев во Львов ехали вместе, то есть владелец дизельной машины отдыхал, пока "электрички" заправлялись. Все делали по две остановки – возле Ровно и Житомира. Также заправили автомобили в конечной точке – во Львове. А назад уже разделились и попытались доехать в столицу как можно быстрее. И хотя водитель на дизельном автомобиле останавливался тоже дважды, время отдыха было меньше, чем на "электричках".

В результате эксперимента три совершенно разных электромобиля проехали за 15 – 15,5 часов свыше тысячи километров. Пока они отстали от дизеля по средней скорости и времени преодоления пути, но не очень существенно. Так, водитель на дизельном SEAT Tarraco доехал из Львова в Киев за 5 часов 25 минут с двумя остановками. Лучшее время среди "электричек" показал BYD Tang – 6 часов ровно. В течение следующих получаса приехали другие электромобили.

Если сосчитать расходы в деньгах, то они не очень отличаются. Для владельца SEAT Tarraco дорога обошлась в 4714 грн. Всего на 460 грн меньше заплатил за электроэнергию владелец крупного китайского электрокроссовера BYD Tang. А вот два других электромобиля BYD Yuan Plus и Volkswagen ID.6 потратили на поездку от 3000 до 3200 грн. И это при условии, что они пополняли запас энергии на публичных платных электрозаправках.