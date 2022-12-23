​​Щоб виїхати з України в Польщу вантажівкою через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», треба записатись на сайті.

23 грудня на сайті echerha.gov.ua відновлюється запис в електронну чергу перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» для вантажних транспортних засобів.

Наразі найближча дата запису в єЧергу - 25 грудня, 12:00. Для вантажів ветеринарної черги - 12:00, 27 грудня.

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Проїзд через цей пункт пропуску поки що відбувається за “живою” чергою, але з 12:00 25 грудня пускатимуть лише тих, хто записаний в електронній.

З інструкціями «Як стати в електронну чергу» англійською, українською та польською мовами можна ознайомитися за посиланнями. Відео інструкцію «Як стати в єЧергу» українською мовою можна подивитися тут.

Якщо виникнуть додаткові запитання, перевізник може написати листа групі підтримки проєкту з особистого кабінету єЧерги на support@echerha.gov.ua або зателефонувати на Лінію інформаційної підтримки перевізників 38(044) 334 4304, 380 67 120 0483.