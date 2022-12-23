Чтобы выехать из Украины в Польшу грузовиком через пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск», нужно записаться на сайте.

23 декабря на сайте echerha.gov.ua возобновляется запись в электронную очередь пересечения границы в пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» для грузовых транспортных средств.

Сейчас ближайшая дата записи в “еЧерга” – 25 декабря, 12:00. Для грузов ветеринарной очереди – 12:00, 27 декабря.

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Проезд через этот пункт пропуска пока происходит по "живой" очереди, но с 12:00 25 декабря будут пускать только тех, кто записан в электронной.

С инструкциями «Как стать в электронную очередь» на английском, украинском и польском языках можно ознакомиться по ссылкам. Видео инструкцию «Как стать в еЧергу» на украинском языке можно посмотреть здесь.

Если возникнут дополнительные вопросы, перевозчик может написать письмо группе поддержки проекта из личного кабинета есть єЧерги на support@echerha.gov.ua или позвонить по телефону на Линию информационной поддержки перевозчиков 38(044) 334 4304, 380 67 120 0483.